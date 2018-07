In Zukunft müssen Raser und Teilnehmer illegaler Autorennen mit härteren Strafen rechnen. Jüngste Entwicklungen: Die Aufhebung der Bewährung für verurteilte Raser in Köln, die Aufhebung des Urteils von Hagen durch den BGH sowie der Mordprozess in Berlin.

Foderungen nach härteren Strafen für Raser und Teilnehmer illegaler Autorennen kommen in der jüngeren Vergangenheit verstärkt auf. Die jüngst aufgehobenen Strafen in Hagen (siehe zweiter Absatz) hat eine traurige Vorgeschichte. Seit einigen Jahren häufen sich derartige Vorkommnisse, bei denen Unbeteiligte zu Schaden kommen. Die aufgeheizte Diskussion führte zu einer lebhaften Debatte um juristischen Eckpfeiler bei illegalen Straßenrennen. Rennen auf öffentlichen Straßen sind seit jeher verboten, wurden aber bis 2013 nur mit einer Geldstrafe und Punkten im Fahreignungsregister bestraft. Erst bei Gefährdung von unbeteiligten Personen oder Sachen von bedeutendem Wert wurde das Rasen als Straftat bewertet und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bedacht. Jedes Kraftfahrzeugrennen auf öffentlichen Straßen bedarf ohnehin einer Erlaubnis. Im Herbst 2016 wurde im Bundesrat einer neuer Gesetzesentwurf beraten: Die neuen Maßnahmen sehen vor, die Autos der Beteiligten eines illegalen Autorennens bei der Strafe miteinzubeziehen. Das Strafmaß soll künftig bei der bloßen Teilnahme an illegalen Rennen bis zu zwei Jahren Haft betragen, im Falle einer schwerwiegenden Verletzung oder eines Todesfalles bis zu zehn Jahre. Der zum Zeitpunkt des Bundesratsentschlusses noch amtierende Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nannte die Strafverschärfung dringend erforderlich. Illegale Rennen seien "russisches Roulette auf deutschen Straßen", bei dem die Täter das Leben anderer aufs Spiel setzten. "Wir müssen alles tun, um diesen Irrsinn zu stoppen und die Menschen vor solchen Verrückten zu schützen." Sicherheitsexperten begrüßen die Neuregelungen, mahnen aber zugleich mehr Polizeikontrollen an.

Raser in Hamburg gestoppt (Video):

BGH hebt Raser-Urteil von Hagen auf

Das Raser-Urteil von Hagen wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben. Das Urteil wurde 2017 gesprochen, nachdem zwei Autofahrer im Jahr davor mit überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall in Hagen verursacht hatten. Die beiden Verurteilten waren mit mindestens 80 km/h unterwegs, als sie einer Rentnerin ausweichen mussten, die vom Parkstreifen auf die Straße biegen wollte. Bei dem Ausweichmanöver geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde ein Sechsjähriger schwer verletzt, der in diesem Fahrzeug saß. Einer der Raser erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der andere beging sogar Fahrerflucht und wurde, weil bereits vorbestraft, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Das BGH bemängelt nun dieses Urteil aus verschiedenen Gründen. Zum einen seie die Rolle der Frau, die vom Parkstreifen kam, nicht ausreichend berücksichtigt. Und zum anderen hat der mit der Bewährungsstrafe verurteilte Raser angegeben, dass er nach einem Krampfanfall seines Sohnes unter Stress gestanden habe. Nun muss das Landgericht neu verhandeln, während die Raser auf ein milderes Urteil hoffen dürfen.

Härtere Strafen für an illegalen Autorennen teilnehmende Raser

Das Kölner Landgericht hat am 22. März 2018 die Bewährung auf eine verhängte Freiheitsstrafe gegen zwei Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens mit tödlichem Ausgang aufgehoben. Die beiden Männer hatten sich 2015 ein Rennen auf dem Auenweg in Köln-Deutz geliefert und eine unbeteiligte Radfahrerin tödlich verletzt. Die beiden Raser wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte gegen die Bewährungsstrafe Revision ein, woraufhin der Bundesgerichtshof die Bewährung kritisierte, das Urteil kassierte und das Verfahren an das Landgericht Köln zurückgab. Begründung: Die Kölner Richter hätten nicht berücksichtigt, dass sich das Urteil auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirkt. Zudem wären die Verurteilten mit einer aggressiven Fahrweise aufgefallen. Nun hat eine andere Kammer des Kölner Gerichts die Aufhebung der Bewährung bestätigt. Bedeutet: Die 24 und 25 Jahre alten Fahrer müssen für zwei beziehungsweise ein Jahr und neun Monate ins Gefängnis.

Illegales Straßenrennen in Köln: Bewährung aufgehoben

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das bundesweit erste Urteil wegen Mordes gegen Raser aufgehoben, nachdem die Beschuldigten in Revision gingen. Der BGH sieht den Vorsatz vom Landgericht nicht belegt. Dieser ist allerdings Voraussetzung für ein Mordurteil. Nun geht die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Das Berliner Landgericht hatte die zwei Raser nicht nur wegen Mordes verurteilt, sondern auch lebenslänglich die Fahrerlaubnis entzogen. Am 1. Februar 2016 lieferten sich der damals 24- und 26-jährige Fahrer ein illegales Autorennen auf der Tauentzienstraße in Berlin. Die sogenannten "Ku'damm-Raser" waren mit Tempo 160 über eine rote Ampel gerast und hatten dabei den Jeep eines 69-jährigen Mannes gerammt. Das Fahrzeug wurde mehr als 70 Meter weit geschleudert, der Fahrer starb noch in seinem Auto.

Berliner Raser-Prozess: Mordurteil aufgehoben