... Korea-SUV so zu noch mehr Präsenz verhelfen soll. Seinen Wurzeln zum Trotz werden alle für Europa bestimmten Tucson auch in Europa gefertigt und rollen in der Tschechischen Republik vom Band. Die ...

... sollte dazu beitragen, die Zahl von einer Million in Europa verkaufter Hyundai-SUV in den nächsten Jahren weiter in die Höhe zu treiben. 2014 standen die SUV des C-Segments für mehr als ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4475/1850/1650 mm Leergewicht 1524 g Leistung von 116 bis 185 PS Antriebsarten Hinterrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 22.740 Euro

Mit dem Hyundai Tucson (2015) reaktivieren die Koreaner einen alten Namen, um künftig globaler aufgestellt zu sein. Der Einstiegs-Preis für den ix35-Nachfolger liegt 2017 bei 22.740 Euro, als Sondermodell Advantage kostet er mindestens 27.390 Euro.

Der Hyundai Tucson ersetzte im Juni 2015 den iX35 und spielt seitdem in einer Liga mit VW Tiguan oder dem Toyota RAV-4. Zu einem Preis ab 22.740 Euro erstreckt sich der Tucson auf knapp 4,48 Meter Länge und bietet folglich etwas mehr Platz als der erfolgreiche Vorgänger. Auch Radstand und Breite wuchsen um jeweils drei Zentimeter. Der kleine Bruder des Santa Fe feierte 2015 seinen Deutschland-Marktstart und sollte dazu beitragen, die Zahl von einer Million in Europa verkaufter Hyundai-SUV in den nächsten Jahren weiter in die Höhe zu treiben. 2014 standen die SUV des C-Segments für mehr als jeden fünften verkauften Hyundai, entsprechend viel Herzblut floss in die Entwicklung des Hyundai Tucson. Seine Front wird von einer weiterentwickelten Variante des Hexagonal-Kühlergrills geprägt, der dem Koreaner so zu noch mehr Präsenz verhelfen soll. Seinen Wurzeln zum Trotz werden alle für Europa bestimmten Tucson auch in Europa gefertigt und rollen in der Tschechischen Republik vom Band.

Hyundai Tucson (2015) im Video:

Preis: Hyundai Tucson (2015) ab 22.740 Euro

Die Motoren-Palette des Hyundai Tucson (2016) umfasst zunächst zwei Benzin- und drei Diesel-Motoren, die Leistungsspanne reicht dabei vom 115 PS starken 1.7 CRDi bis hin zum 2.0 CRDi mit 185 PS. Ganz neu im Programm ist der Turbo-Benziner 1.6 T-GDI, der 176 PS leistet und auf Wunsch mit einem neuen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Für die stärkeren Diesel mit 2,0 Liter Hubraum steht auf Wunsch ein Sechsgang-Automat zur Wahl, die Einstiegsmodelle sind nur mit manuellem Sechsgang-Getriebe erhältlich. Unter dem Blech bietet der Hyundai Tucson (2015) auch sonst viel Platz und moderne Technik: Das Standard Kofferraumvolumen beträgt 513 Liter; die Sicherheitsausstattung ist auf dem aktuellstem Stand. So sind beispielsweise Totwinkel-Warner und ein autonomer Bremsassistent erhältlich.

Fahrbericht Hyundai Tucson 2015: ix35-Nachfolger im Fahrbericht Nix mit X

Der Tucson (2015) steht in guter Hyundai-Tradition

Der Name Tucson ist bei Hyundai nicht unbekannt. Von 2005 bis 2009 trug die erste Generation des koreanischen SUV schonmal diesen Namen. Nach der vorübergehenden Namensänderung in ix35 verwendet Hyundai für die dritte Generation des Kompakt-SUVs nun wieder diese Bezeichnung statt einer nüchternen Buchstaben-Zahlenkombination. Damit nähert sich der neue Hyundai Tucson 2015 auch wieder dem größeren Santa Fe an, der ebenfalls den Namen einer US-amerikanischen Stadt trägt. Um an den Erfolg des des Vorgängers anzuknüpfen, hat Hyundai das SUV rundum erneuert und modernisiert. Das Blechkleid wurde einmal mehr vom Chefdesigner Peter Schreyer entworfen. Entstanden ist ein Fahrzeug mit gefälliger Optik, das die aktuelle Designsprache der Koreaner wiederspiegelt. Im Euro NCAP-Crashtest erhielt der Hyundai Tucson fünf Sterne.

Sondermodell Hyundai Tucson Advantage

Für anspruchsvollere Kunden bietet das Sondermodell Hyundai Tucson Advantage die richtige Alternative. Der Wagen ist mit allen Motorisierungen zu haben, die für das SUV angeboten werden. Für den 1.6 GDI Benzinmotor mit Frontantrieb und Schaltgetriebe liegt dabei der Preis bei 27.390 Euro. Dafür rollt der Hyundai Tucson mit 19-Zoll-Leichtmetallräder heran. Innen sorgt die 2-Zonen-Klimaautomatik für einen kühlen Kopf, während Klänge aus dem DAB+-Radio ertönen und das Navigationssystem den rechten Weg weist. Auch die Bluetooth-Freisprecheinrichtung kommt imTucson Advantage serienmäßig genauso wie Spurhalte- und Verkehrszeichenassistenten sowie der Totwinkelassistent und der Querverkehrswarner hinten.