Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4690–4905/1880–1885/1675–1695 Leergewicht 1708–2132 kg Leistung 188-200 PS Getriebearten manuell/Automatik Antriebsarten Vorderrad/Allrad Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis ab 31.090 Euro

Hyundai wertet sein SUV Santa Fe auf und erweitert für das neue Modelljahr 2015 die Basisausstattung. Der Preis für das Santa Fe Facelift startet bei 31.090 Euro.

Ende 2015, vier Jahre nach Einführung der neuen Generation, hat Hyundai sein SUV Santa Fe aufgewertet, das zu Preisen ab 31.090 Euro bei den Händlern steht. Zum Einstiegspreis gibt es den 2,4-Liter-Motor mit 188 PS, der den einzigen Benziner in der Motorenpalette für das Hyundai Santa Fe Facelift (2015) darstellt. Die Diesel-Modelle gibt es mit einer 2,0- oder 2,2-Liter-Maschine in Leistungsstufen von 150 bis 200 PS. Sie starten preislich bei 34.670 Euro. Die Kraftübertragung erfolgt über die Vorderräder, nur gegen Aufpreis bringt das SUV auch Allradantrieb mit. Der Hyundai Santa Fe (2015) mit Ottomotor verzichtet aber leider auf diese Option. Dafür gibt es schon in der Basisausstattung "Trend" einige Neuerungen: So bekommt der Santa Fe schon in der kleinsten Ausführung eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie Regensensor, Scheibenwischerenteiser und Audiosystem mit Bluetooth-Freisprechanlage.

Preis Hyundai Santa Fe (2015) ab 31.090 Euro

Optisch ist das Hyundai Santa Fe Facelift (2015) vor allem an seiner neu gezeichneten Front mit dem hexagonalen Kühlergrill, neuem Stoßfänger und umgestalteten Scheinwerfern zu erkennen, die auf Wunsch mit Xenon-Licht erhältlich sind. Die Rückleuchten stechen ebenfalls durch ihre neue Leuchtgrafik hervor und sind in höheren Ausstattungslinien mit LED-Technik ausgerüstet. Ein besonderes Highlight sind die neu-designten 17-, 18- oder 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Wer kein Problem mit einem Aufpreis hat, kann seinen Hyundai Santa Fe (2015) mit allerhand Assistenzsystemen ausrüsten: Dazu zählt zum Beispiel ein Kollisionswarner, ein Bremsassistent, Fußgängererkennung, Toter-Winkel-Warner, Querverkehrserkennung und ein Tempomat mit Abstandskontrolle. Zudem kann man das Einparken von einem Einparkassistenten übernehmen lassen und in der Top-Variante die Heckklappe automatisch öffnen lassen. Die größte Neuerung zum Facelift des Hyundai Santa Fe (2015) ist allerdings eine andere: Denn unter dem Label "Grand Santa Fe" bietet Hyundai das SUV ab sofort auch mit sieben Sitzen an.