Hyundai spendiert der Kompaktklasse i30 ein Facelift. Der Preis für das Basismodell wird niedriger, dafür weichen allerdings auch Extras



Der Hyundai i30 2015 kostet in der Basisversion künftig 15.930 statt 16.200 Euro. Allerdings wird die Ausstattung dafür etwas abgespeckt. So kommt der günstigste i30 künftig ohne Klimaanlage. Dafür leistet der 1,4 Liter große Einstiegsbenziner jetzt 100 PS statt 99 PS und ist serienmäßig an ein Start-Stopp-System gekoppelt. Der Verbrauch beträgt nun 5,6 Liter (CO2-Ausstoß: 129 g/km) und nicht mehr 6,0 wie bisher.

Hyundai i30 2015: Kombi 1000 Euro teurer als Limousine

Nach der Überarbeitung ist der Hyundai i30 als Limousine in sechs Ausstattungsvarianten erhältlich. Neben Classic, Trend und Style ergänzt die Basisversion ohne Zusatzbezeichnung das Portfolio nach unten, nach oben wird es um die Version Premium erweitert. Die Version i30 1.6 Turbo mit 186 PS verfügt über eine eigene, spezielle Ausstattung.

Für den Kombi verlangt Hyundai 1000 Euro mehr als für die fünftürige Limousine, die als Diesel ab 19.330 Euro in der Ausstattung Classic mit 110 PS erhältlich ist. Das dreitürige Coupé des i30 gibt es ausschließlich mit den größeren 1,6-Liter-Benzinern oder als Diesel. Hier beginnt die Preisliste bei 19.980 Euro für den Benziner 1.6 GDI mit 135 PS.

Hyundai i30 gebraucht

