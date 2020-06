Zuwachs für die Antriebspalette des Hyundai i10: In wenigen Wochen ist der Kleinwagen auch als Autogas-Variante erhältlich



Wer sich für einen Kauf des Hyundai i10 interessiert, der kann bald auch zu einer Version mit Autogas-Antrieb greifen. Ab April bietet der koreanische Autobauer den Kleinwagen Hyundai i10 1.0 LPG zu Preisen ab mindestens 12.920 Euro an. Hier ist ausschließlich die höherwertige Ausstattungsvariante Trend erhältlich.

Hyundai i10: Bald auch mit Autogas als 1.0 LPG

Im Vergleich zum konventionellen 1,0-Liter-Dreizylinder profitieren Fahrer von erniedrigten Steuern aufgrund der besseren Umweltbilanz, Autogas kostet etwa nur halb so viel wie Superbenzin. Beim bivalent ausgerichteten i10 können Eigentümer wahlweise zwischen dieser Treibstoffart sowie Flüssiggas (LPG) aussuchen.

Im Gasbetrieb leistet der Motor 67 PS, im Benzinbetrieb zwei Pferdestärken mehr. In beiden Fällen beträgt die Höchstgeschwindigkeit des im türkischen Izmir produzierten Kleinwagens 155 km/h. Das Kofferraumvolumen schrumpft durch einen Zusatztank in der Reserveradmulde für 27 Liter Gas auf einen Gesamtwert von 218 Liter. Den Verbrauch gibt Hersteller Hyundai je nach Antriebsart zwischen 6,5 bis 5,1 Liter auf 100 Kilometern an (CO2-Ausstoß 116 bis 104 g/km).

Patrick Freiwah