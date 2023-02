Nach dem ersten erfolgreichen Spin-off der Fast & Furious-Filmreihe bestätigt Dwayne Johnson nun "Hobbs & Shaw 2". AUTO ZEITUNG hat die ersten Informationen!

Dwayne Johnson und Jason Statham sollen in "Hobbs & Shaw 2" einmal mehr in die Rolle der aus "Fast & Furious" bekannten Charaktere Luke Hobbs und Deckard Shaw schlüpfen. Die beiden Figuren hatten ihren ersten Auftritt im fünften und sechsten Film der Filmreihe. Fans der mit Autostunts gespickten Actionfilme wird es freuen, dass Dwayne Johnson nun die Fortsetzung des "Fast & Furious"-Spin-offs "Hobbs & Shaw" angekündigt hat. Während eines Livestreams auf Instagram ließ er die Bombe platzen: "Wir entwickeln jetzt den nächsten "Hobbs & Shaw"-Film und ich bin deshalb ziemlich aufgeregt", ließ der Muskelberg verlauten. Mehr zum Thema: Die besten Auto-Filme und -Serien

News "Fast and Furious 9" (2021): Kinostart & Trailer "Fast 9" kommt endlich in die Kinos

"Fast and Furious 9"-Trailer im Video:?

"Hobbs & Shaw 2": Fortsetzung des Fast & Furious-Spin-offs angekündigt