Das legendäre Bergrennen von Goodwood hat einen neuen Rekordhalter. Mit einer Zeit von 39:08 Sekunden fuhr der ehemalige britische Formel 1-Fahrer Max Chilton im McMurtry Spéirling fast eine Sekunde schneller als der VW ID.R. Mit dem VW stellte Romain Dumas 2019 mit einer Zeit von 39:90 Sekunden den 20 Jahre alten Rekord von Nick Heidfeld im McLaren-Mercedes MP4/13 ein. Der Spéirling (Irisch für Gewittersturm) ist eine Kreation des britischen Start-ups McMurtry Automotive und soll unter 1000 Kilogramm wiegen. Zwei Elektromotoren beschleunigen das Konzeptauto laut Hersteller in neun Sekunden von null auf 300 km/h. Der Top-Speed liegt bei geschätzten 320 km/h. Zudem sollen über 480 Kilometer Reichweite möglich sein. Weitere Details über das Elektro-Hypercar hat McMurtry nicht verraten. Doch die Rekordzeit, in der das Geschoss das Bergrennen beim Goodwood Festival of Speed absolviert hat, spricht für sich. Das Video unten zeigt die beeindruckende Rekordfahrt des McMurtry Spéirling. Im Video oben ist der VW ID.R beim Goodwood-Bergrennen 2019 zu sehen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

