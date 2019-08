Weil der Supersportler Glickenhaus SCG 003 (Scuderia Cameron Glickenhaus 003) nicht die strengen Airbag- und Crashtest-Vorgaben der USA erfüllt, will Milliardär und Namensgeber James Glickenhaus ihn jetzt als Kit-Car, also als Bausatz zum Selberschrauben anfertigen und ausliefern lassen. Mit an Bord: ein Biturbo-V8 mit 800 PS für die Straßenversion, alternativ wird aber auch ein 3,5-Liter-V6-Turbo für professionelle Rennen angeboten. Einen Haken hat die Sache allerdings noch. Mindestens 10 Interessenten müssen sich finden, damit Glickenhaus das Kit-Car überhaupt bringt. Kostenpunkt? 1,3 Millionen Dollar, umgerechnet also 1.162.790 Euro.

News Rekordzeiten Nürburgring: Top-16 (Update!) Die Schnellsten der Nordschleife