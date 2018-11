© Polaroid

Das neueste Modell der amerikanischen Kultmarke fängt die schönsten Momente ein und druckt sie auf Wunsch auf das großformatige 8,9 cm x 10,8 cm Fotopapier. Zum Hingucker eines jeden Fotos wird dabei der kultige weiße Polaroid Rahmen. Dieser wird mit den Bearbeitungsmöglichkeiten der Polaroid Pop zur kreativen Gestaltungsfläche. So lassen sich beispielsweise Sticker, Skizzen und Texte hinzufügen, um den Lieblingsbildern einen ganz persönlichen Touch zu verleihen. Ein weiteres Highlight der Kamera: Per WLAN und kostenloser iOS- oder Android-App lässt sich die Polaroid Pop mit Smartphones und Tablets verbinden. Foto-Fans können somit auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen und eigene Bilder zum Ausdrucken an die Polaroid Pop senden. So lassen sich im Handumdrehen kleine Fotobücher, festliche Collagen oder bunte Scrapbooks gestalten.