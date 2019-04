Film-Trailer: Shelby GT500 in Getaway 2013

Fast & Furious 6 brettert aktuell durch die deutschen Kinos, doch das nächste Vollgas-Blech-Spektakel steht schon vor der Tür: In wenigen Monaten kommt der Action-Kracher "Getaway" in die Kinos - und vorab erreicht uns ein Trailer, in dem in erster Linie (und speziell aus unserer Sicht) ein Protagonist heraussticht: Power-Car: Shelby GT500 Super Snake.

Getaway 2013: Ethan Hawke und Selena Gomez im Temporausch

Wenn Hollywood-Star Ethan Hawke und Disney-Sternchen Selena Gomez im 2013-Remake des Streifens aufeinandertreffen, geht es in dem Muscle Car in der 2010er-Version mit hoher Geschwindigkeit zur Sache. Worum der Trailer keinen Hehl macht: Ein Großteil des Films spielt in der Hochleistungs-Rennmaschine und offenkundig werden nicht nur einige Polizeiautos schnellstens den Weg auf den Autofriedhof finden.

Ein anonymer Erpresser ist es, der Hauptdarsteller Brent Magna (gespielt von Hawke) vor knifflige Aufgaben stellt, indem er ihm mit dem Tode seiner Frau droht. Wie die Story ausgeht, ist ungewiss - fest steht jedoch, dass es bei einer mutmaßlichen Leistung von 600 bis 725 PS im getunten Ford Mustang rasant zur Sache geht und allerhand Action geboten ist.