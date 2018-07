Gut anderthalb Jahre vor seiner mutmaßlichen Markteinführung in Europa zeigte sich der serienreife Genesis G70 (2019) in Südkorea. Die Mittelklasse wird nicht nur optisch sehr dynamisch, sie wurde auch von Ex-BMW-Entwickler Albert Biermann abgestimmt.

Erst Masse, jetzt Klasse – und zwar mit dem Genesis G70 (2019). Nachdem die Koreaner mit Hyundai und Kia im Konzert der Volumenhersteller längst eine große Geige spielen, drängen sie auch in die Oberliga. Nach dem Vorbild von Toyota-Ableger Lexus und der noblen Nissan-Schwester Infiniti wollen sie Genesis als Premiummarke etablieren. Daheim in Korea ist das längst geglückt – vor großen Hotels wie vor Regierungsgebäuden stehen mindestens so viele G90 wie Mercedes S-Klassen oder Audi A8. Doch Korea ist klein und der Appetit seiner Autohersteller groß, weshalb sich Hyundai und Kia mit ihrem luxuriösen Ableger nach den USA nun sogar Europa in Angriff nehmen. Dabei setzten sie vor allem auf ein Modell, das auf die heimische Mittelklasse zielt: der Genesis G70 (2019). Parallel zur IAA mit einer riesigen Party vor 15.000 Gästen im Olympiapark in Seoul enthüllt, ist das Auto quasi die asiatische Ausgabe des BMW 3er. Mehr zum Thema: Preis und Motoren des Genesis G90

Genesis G70 könnte 2019 in Europa starten

Für die Abstimmung des eleganten Genesis G70 (2019) war kein Geringerer verantwortlich als Albert Biermann, der noch vor wenigen Jahren die Entwicklung der M GmbH geleitet hat. Er macht auch keinen Hehl daraus, wer für ihn der Maßstab in der gehobenen Mittelklasse ist: "Wir haben den G70 ganz gezielt auf den Dreier hin entwickelt und uns das Modell aus München zum Vorbild genommen." Auf den ersten Blick ist der G70, der die Plattform des Kia Stinger nutzt, dem Dreier durchaus ebenbürtig: Das gilt für sein etwas organischeres, aber nicht minder sportliches Design ebenso wie für das technische Layout. Schließlich fährt auch der Koreaner wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb und einer Achtstufen-Automatik. Dass dabei der Sechszylinder im V statt in Reihe konstruiert ist, tut der Sache wohl keinen Abbruch. Immerhin leistet der 3,3 Liter große Motor 370 PS, kommt auf 520 Newtonmeter und fährt den deutschen Platzhirschen mit einem Spitzentempo von 270 km/h sogar davon. Daneben bietet der Genesis G70 (2019) für Knauser einen Vierzylinder-Benziner mit 255 PS und mit Blick auf die Vorlieben der Europäer auch einen Common-Rail-Diesel, der aus zwei Litern Hubraum 202 PS schöpft.

Zwei Benziner und ein Diesel für den G70 (2019)