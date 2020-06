Der Leonberger Tuner macht, was er am besten kann: 911er tunen. Der Gemballa GT Concept kratzt aus 3,8 Liter großen Boxer auch die letzten Kraftreserven und mobilisiert unfassbare 828 PS. Über 300 km/h sind für den Schwaben ein Kinderspiel!

War der Avalanche im Frühjahr 2017 ein Fest für die Sinne, tief-lila glänzend mit Kontrastfarben in Schwarz und Gold, hält sich der Gemballa GT Concept nicht mit Äußerlichkeiten auf. Seine Karosse kommt auf den Punkt wie Alis Faust auf des Gegners Auge: knallhart. Martialische Verbreiterungen in matt-grauer Stealth-Bomber-Optik machen keinen Hehl aus den massiven Leistungsreserven im Heck. Die Tuningschmiede aus dem schwäbischen Leonberg hat all ihre Erfahrung aus jahrelangen Porsche-Modifizierungen in den Sechszylinder-Boxer einfließen lassen: Die Saugrohre und Luftansauggehäuse aus Carbon, überarbeitete Turbolader und ein Sportluftfilter und neue Drosselklappenstutzen fächern dem Motor mehr Luft zu, größere Ventile schießen zusätzlich mehr Kraftstoff in die Brennräume. Damit die neu gewonnene Kraft nicht alles zu Klump schlägt, haben die Tuningprofis die Zylinderköpfe überarbeitet und die Pleuel verstärkt. Gemanaged wird das Ganze von einer neuen CPU-Abstimmung, eine klappengesteuerte-Sportauspuffanlage mit Metallkatalysatoren entsorgt schließlich die Abgase der um 288 PS erstarkten Maschine, die nun auf auf 828 PS und 952 Newtonmeter Drehmoment kommt.

Gemballa GT Concept: Tuning für den 911er