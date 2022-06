Sponsor von Real Madrid: Ende von Audi

Nach 18 Jahren trennen sich Audi und Real Madrid. Die spanische Gerüchteküche bringt BMW als neuen Sponsoren ins Spiel!

Seit 2003 ist Audi Sponsor von Real Madrid und beschert dessen Star-Fußballern Jahr für Jahr die neuesten Autos als Dienstwagen. Nun wird bekannt, dass der bestehende Vertrag zwischen den Königlichen und dem deutschen Autobauer, der im Juni 2022 ausläuft, nicht verlängert wird. Da sich die Marke mit den vier Ringen wie viele andere in dieser Branche in einem Transformationsprozess hin zur Elektromobilität und neuen Produktions- wie Fertigungstechniken befindet, liegt die Vermutung nahe, dass sich Audi auf die Unterstützung vom FC Bayern München konzentrieren und so Geld sparen möchte. Damit wird der Platz als Fahrzeugsponsor bei Real Madrid also frei. Die spanische Gerüchteküche bringt nun BMW ins Spiel, das als neuer Sponsor die Spieler der Königlichen mit Dienstwagen ausstatten könnte. Interessanterweise hatte BMW 2019 Audi auch schon beim FC Bayern München beerben sollen, ehe die Verhandlung kurz vor dem Abschluss geplatzt und Audi der Sponsor geblieben ist. Wie das Spiel in der spanischen Hauptstadt ausgehen wird, ist zwar noch unklar – Audi aber, so viel ist klar und bestätigt, wird nicht mehr mit von der Partie sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News FC Bayern München: Audi bleibt Sponsor Audi bleibt FC-Bayern-Sponsor

Leslie checkt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Audi und Real Madrid trennen sich: Wird BMW neuer Sponsor?