BMW i präsentiert zukünftig den FIA Formula E BMW i Berlin E-PRIX. Seit der ersten Formel-E-Saison ist BMW i "Official Vehicle Partner" der Rennveranstaltung. Das sind die News!

Neben dem Engagement als "Official Vehicle Partner" wird BMW i den FIA Formula E BMW i Berlin E-PRIX als Titelsponsor präsentieren. Startschuss für die enge Partnerschaft ist der 19. Mai 2018 in Berlin. Ziel für BMW sei es, das Event aktiv mitgestalten zu können, erklärte Jörg reimann, Leiter BMW International Brand Experience. Neben BMWs Safety-Car-Flotte wird auch das MS&AD Andretti Formula E Team, bestehend aus den BMW-Werksfahreren António Félix da Costa (POR) und Tom Blomqvist (GBR), an den Start gehen. Alejandro Agag, Gründer und CEO der Formel E freut sich über das große Engagement von BMW i: "BMW i hat die ABB FIA Formula E Championship von Beginn an unterstützt, erst als Official Vehicle Partner und nun auch als Titelpartner für den BMW i Berlin E-PRIX." Das nächste Formel-E-Rennen findet am 28. April 2018 statt. Zu der BMW-i-Fahrzeugflotte gehört das BMW i8 Coupé, der neue BMW i3s als "Medical Car" und "Race Director Car" sowie der BMW X5 xDrive40e fungierend als "Rescue Car" in der Formel E.

BMW i8 auf der NAIAS 2018 (Video):

Nun steigt also auch BMW in den Ring der Formel E und möchte sich in der rein elektrischen Weltmeisterschaft beweisen. Wenige Tage zuvor hatte schon Audi sein Engagement in der Formel offiziell bestätigt. Ab der fünften Formel-E-Saison, die 2018 und 2019 stattfindet, möchte BMW als offizieller Hersteller vertreten sein und Rennwagen mit einem vollständig neu entwickelten BMW-Antriebsstrang beim Andretti Formula E Team einsetzten. BMW erhofft sich damit weitere Impulse für die Elektromobilität auf der Straße: Denn schon jetzt fließen die Erkenntnisse aus der Formel E und der Kooperation mit Andretti in die Entwicklung neuer BMW-i-Modelle mit Elektroantrieb ein. Nach Vorstellung von BMW soll die Formel E das Entwicklungslabor für serienrelevante Elektro-Antriebstechnologien werden. Schließlich stellen sich dieselben Ingenieure, die mit der Entwicklung der Straßenmodelle beschäftigt sind, mit den Kollegen von BMW Motorsport auch der Konkurrenz bei der Formel E.

BMW als offizieller Hersteller in der Formel E