Seit 2014 wir in der Formel E nahezu lautlos um den Titel gerungen. Hier folgt die Übersicht aller Sieger sowie siegreichen Teams!

2014 hat Automobil-Weltverband FIA die Formel E gegründet, um den grünen Motorsport zu fördern. Seitdem kämpfen Rennställe mit je zwei Fahrerenden, einheitlichen Chassis und Reifen um den Titel der Fahrer- und Teamwertung. In einer Tabelle zeigen wir übersichtlich alle Sieger der bisherigen sieben Saisons. Dabei zeigt sich: Renault e.dams konnte die Teamwertung der drei ersten Weltmeisterschaften für sich entscheiden. Dann verabschiedeten sich der Rennstall nach der vierten Saison bereits wieder von der Formel E. Als erster Weltmeister der Formel E ging 2014/2015 Nelson Piquet jr. in die Annalen ein, in den Folgesaisons heimsten erst Sebastien Buemi und dann Lucas di Grassi den Titel des besten Fahrers ein. In Saison 2017/2018 und 2018/2019 konnte sich dann Jean-Eric Vergne als erster Formel-E-Fahrer den WM-Titel zweimal in Folge sichern. In dieser Zeit holten sich erst Audi Abt und danach Vergnes Team DS Techeetah den Konstrukteurstitel. 2019/2020 schnappte sich der neu zu DS Techeetah hinzugestoßene Antonio Felix da Costa den Titel, während sein Rennstall zum zweiten Mal in der Teamwertung ganz oben stand. Seit 2020/2021 wird die Formel E offiziell als Weltmeisterschaft ausgetragen, mit ihr einher geht der Aufstieg von Mercedes EQ. Folglich konnte sich Nyck de Vries mit den Silberpfeilen zum ersten Formel E-Weltmeister krönen. Trotz des Fahrer- und Konstrukteurstitels gaben die Stuttgarter:innen nur wenige Tage später ihren Ausstieg bekannt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Alle Sieger (Fahrer/Teams) der Formel E