Dem Sieg Vettels in Brasilien ging eine Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie des Ferrari-Piloten voraus, der ihm trotz guten Starts in die Saison 2017 letztlich um den Titel brachte.

Auch in der neuen Formel-1-Saison 2018 ist Mercedes-AMG Petronas haushoher Favorit – vier WM-Titel in Folge sprechen da eine klare Sprache. Der größte Herausforderer Lewis Hamiltons ist Sebastian Vettel von Ferrari.

Daniel Ricciardo entscheidet den Großen Preis von China für sich in der Formel-1-Saison 2018. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas wird erneut Zweiter. Kimi Räikkönen nimmt den dritten Platz auf dem Siegerpodest ein. Alle Informationen: WM-Stand, Punkte, Teams und Termine!

Das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2018 hat einen neuen Sieger: Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo entscheidet den Großen Preis von China für sich. Nachdem Sebastian Vettel den Start gewonnen hatte, lag der Ferrari-Pilot bis zu den ersten Boxenstopps von Bottas und Verstappen vorne. 20 Runden lang sah alles so aus, als würde er den dritten Formel-1-Sieg in Folge erlangen, doch dann musste Mercedes-Pilot Valtteri Bottas mit 3,5 Sekunden Rückstand auf Vettel zum Reifenwechsel. Ferrari holte Vettel nur eine Runde später zum Boxenstopp, doch so verlor der Formel-1-Pilot seine Führung, Bottas holte ihn ein. Ab Runde 32 wurde es dann für Vettel ernst: Das Safety-Car wurde auf die Rennstrecke geschickt, Max Verstappen und Daniel Ricciardo setzten mit frisch aufgezogenen Reifen zum Angriff an. Mercedes und Ferrari hingegen nutzten die Safety-Car-Phase nicht für einen Reifenwechsel. Verstappen und Ricciardo gaben nach dem Restart richtig Gas, Verstappen verlor zwar seine Position an Ricciardo wegen eines missglückten Zweikampfs mit Hamilton, konnte aber noch einmal aufholen. In Runde 43 kam es dann zum Crash: Verstappen wollte Vettel überholen, wodurch es zu einem heftifen Unfall in der Formel-1-Saison 2018 kam. Vettel drehte sich und wurde bis auf Platz sieben nach hinten verlagert. Aufgrund des beschädigten Fahrzeugs zieht auch noch Fernando Alonso vorbei, Vettel erlangte nur noch Platz acht. Das nächste Formel-1-Rennen 2018 findet am 29. April in Baku (Aserbaidschan) statt.

Ricciardo siegt beim dritten Rennen der Formel-1-Saison 2018

Das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2018 hatte den gleichen Sieger wie der Saisonauftakt zwei Wochen zuvor: Sebastian Vettel. Der Heppenheimer, der von der Poleposition startete, feierte einen Start-Ziel-Sieg. Dass er sich vor Valtteri Bottas im Mercedes halten konnte, verdankte er einer Notlüge per Funk und dem Gespür für seine Reifen. Vettel und Ferrari verzichteten auf einen zweiten Boxenstopp, der den Verlust der Führung bedeutet hätte. Stattdesessen fuhr man die letzten 39 Runden auf einem Satz Soft-Reifen – neun Runden mehr, als Reifenhersteller Pirelli für seine Mischung empfiehlt. Per Funk ließ er seine Box und die anderen Teams wissen, dass er alles unter Kontrolle habe – was de fakto nicht stimmte. Bottas hatte in der letzten Runde noch eine Chance zu überholen, konnte aber auch diese nicht nutzen. Noch eine Runde mehr und Vettel wäre wohl fällig gewesen. Hamilton, der wegen eines Getriebewechsels fünf Positionen nach hinten strafversetzt wurde und von Position Neun ins Rennen ging, wurde Dritter. Eine starke Vorstellung zeigte Pierre Gasly auf Toro Rosso der als Vierter die Zielflagge sah. Nico Hülkenberg auf Renault wurde Sechster. Ein Rennen zum Vergessen erlebte Red Bull: Beide Fahrer mussten ihre Autos vorzeitig abstellen. Überschattet wurde das Rennen von einem Unfall in der Ferrari-Box: Raikkonen wurde zu früh losgeschickt und überfuhr das Bein eines Mechanikers, der umgehend in die Klinik geflogen und dort erfolgreich operiert wurde. Das nächste Rennen der Formel-1-Saison 2018 findet schon kommendes Wochenende (15. April) in Schanghai (China) statt.



Formel 1: Vettel siegt auch beim 2. Rennen in Bahrain

Die neuen Formel-1-Chefs Chase Carey, Sean Bratches und Ross Brawn arbeiten an der Zukunft der Königsklasse. Da die Kosten über die vergangenen Jahre geradezu explodiert sind, gehört eine Kostendeckelung fest zur Planung. Auch auf die Gefahr hin, mit dem Limit Teams zu verlieren, möchte die FIA damit wieder neue Teams anlocken, die sich vorher von den hohen Kosten abschrecken ließen. Zu der monetären Höchstgrenze sollen aber nicht die Gehälter für die Fahrer und das oberste Management sowie die Ausgaben für das Marketing gehören. Auch soll es bei der ab 2019 testweise geltenen Kostendeckelung im ersten Jahr keine Strafen geben, wenn das Limit überschritten wird. Zur Überprüfung möchte die Formel 1 einen unabhängiger Buchhalter in jeden Rennstall schicken.

Gerüchte über Mercedes-Ausstieg dementiert

Gerüchte, dass Mercedes schon Ende 2018 aus der Formel 1 aussteigen könnte, dementiert Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Empört über diese Aussage, widerspricht er vehement: "Die Berichte sind völlig haltlos und spiegeln nicht mehr als die boshafte Spekulation einer Einzelperson wider. Mercedes habe feste Verträge für die Teilnahme an der Formel 1 bis Ende 2020 – und befindet sich derzeit in Gesprächen über den nächsten Wettbewerbszyklus. Der frühere Rennstallbesitzer Eddie Jordan hatte gegenüber einem Motorsportmagazin über einen Rückzug des Mercedes-Werksteams aus der Formel 1 spekuliert.

Wie funktioniert die Formel 1?

In der Formel 1 der Saison 2018 nehmen zehn Teams teil, die bis zu vier Fahrer je Saison einsetzen dürfen. Bei jedem Grand Prix werden so viele Runden gefahren, dass eine Distanz von 305 Kilometern überschritten wird. Die Formel-1-Boliden müssen einschließlich Fahrer und Betriebsflüssigkeiten mindestens 733 Kilogramm wiegen. Gegenüber der Vorsaison darf das Auto aufgrund des nun vorgeschriebenen Halo-Cockpitschutzes fünf Kilo mehr wiegen. Durch die neue Schutzmaßnahme sind auch die Austiegszeiten der Fahrer angepasst werden – maximal sieben statt fünf Sekunden dürfen vergangen sein, bis ein Pilot ausgestiegen ist. Und zwölf statt zehn Sekunden, wenn der Fahrer danach das Lenkrad aufsteckt. Für Bauteile gibt es ebenfalls Regeln: So darf das Energierückgewinnungssystem MGU-K maximal sieben, der zugehörige Motorgenerator MGU-H maximal vier Kilogramm wiegen. Je Saison stehen den Teams pro Fahrzeug nur drei Exemplarer aller Motorkomponenten zur Verfügung, bei der Energierückgewinnung oder der Batterie gar nur noch zwei. Der Sprit darf beim Rennstart höchstens 105 Kilogramm ausmachen – Nachtanken ist nicht erlaubt. Zudem ist nur noch eine Spezifikation Motoröl je Rennwochenende erlaubt, die Füllmenge des Öltanks wird überwacht. Bei der Aerodynamik sind in der Formel-1-Saison 2018 T-Flügel an den Finnen verboten. Pirelli ist der Reifenausstatter aller Teams und bietet die drei Mischungen Trocken, Intermediates und Regen an. Zwei der drei Mischungen müssen im Rennen mindestens eine Runde gefahren werden. Hinzu kommt die Neuregelung, dass die Radbolzen über drei Sicherungen verfügen müssen. Am Freitag des Rennwochenendes ist Training, am Samstag startet das Qualifying. Bei dem müssen die langsamsten Fahrer (7 von 24 Teilnehmern) nach den ersten 20 Minuten von der Strecke. Nach der zweiten Qualifying-Einheit scheiden erneut die sieben langsamsten aus und die verbliebenen zehn Autos machen die Top-10 der Startpositionen unter sich aus. Pro Rennwochenende dürfen nur zwei Autos und je Saison maximal drei Antriebsstränge verwendet werden. Das Getriebe darf zudem erst nach fünf Rennen mit Schadensnachweis getauscht werden.

Wer sind die prominentesten Fahrer?

Zu den prominentesten Formel-1-Fahrern des Feldes 2018 gehört zweifellos Lewis Hamilton (Mercedes), der seit 2007 in der Formel 1 mitmischt und schon vier Weltmeistertitel gewonnen hat. Sein ärgster Konkurrent ist der deutsche Sebastian Vettel von Ferrari, der zwischen 2010 und 2013 vier Mal in Folge Weltmeister wurde. Weitere bekannte Gesichter der diesjährigen Formel-1-Saison sind Kimi Räikkönen (Ferrari), Nico Hülkenberg (Renault) und Fernando Alonso (McLaren).

Welche Teams und Autobauer sind dabei?

Von den großen Autobauern sind in der Formel 1 Mercedes, Ferrari und Renault vertreten. Die drei steuern auch die Motoren diverser anderer Teams bei: So bauen Sahara Force India F1 und Williams Martini F1 auf Aggregate von Mercedes-AMG, während Renault das Red-Bull-Team, Aston Martin Red Bull Racing und McLaren versorgt. Bei Haas F1 und Alfa Romeo Sauber F1 stammen die Motoren von Ferrari, bei Red Bull Toro Rosso von Honda.

Wo ist die Formel 1 zu sehen?

Die Formel 1 startet 2018 auf Kursen in 21 Metropolen dieser Erde, beginnend in Melbourne und abschließend in Abu Dhabi. Der Große Preis von Deutschland feiert seine Rückkehr in den Formel-1-Rennkalender in Hockenheim, dafür verabschiedet sich Malaysia aus dem Reigen. Die Rennen der Formel 1 überträgt RTL, Sky ist nicht mehr mit von der Partie.

Formel 1 (2018): WM-Stand, Punkte, Teamwertung

Fahrerwertung Teamwertung Fahrer Punkte Team Punkte Lewis Hamilton (44) 45 Mercedes-AMG 85 Valtteri Bottas (77) 40 Sebastian Vettel (5) 54 Ferrari 84 Kimi Räikkönen (7) 30 Daniel Ricciardo (3) 37 Red Bull 55 Max Verstappen (33) 18 Sergio Perez (11) 0 Force India 1 Esteban Ocon (31) 1 Lance Stroll (18) 0 Williams 0 Sergei Sirotkin (35) 0 Nico Hülkenberg (27) 22 Renault 25 Carlos Sainz (55) 3 Pierre Gasly (10) 12 Toro Rosso 12 Brendon Hartley (28) 0 Romain Grosjean (8) 0 Haas F1 Team 11 Kevin Magnussen (20) 11 Stoffel Vandoorne (2) 6 McLaren 28 Fernando Alonso (14) 22 Marcus Ericsson (9) 2 Sauber 2 Charles Leclerc (16) 0

Formel 1 (2018): Termine und Strecken (Tabelle)