Ausstattung und Materialauswahl erinnern eher an ein SUV als an einen Pick-up

Der Erfolg des VW Amarok alarmiert die Wettbewerber: So bringt Ford den komplett neu entwickelten Ranger gegen den Wolfsburger in Stellung

Die dritte Generation des Pick-ups hat in der Länge um 27, beim Radstand um 22 Zentimeter zugelegt. Mit Erfolg: In der Doppelkabine finden nun auch die Fondpassagiere genügend Platz. In Kombination mit der Einzelkabine bietet der Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 mit 2,32 Metern sogar die längste Ladefläche seiner Klasse.

Auch bei der Anhängelast und der Zuladung schlägt der in Südafrika gebaute Ford den VW Amarok. Die Wattiefe beträgt satte 80 Zentimeter. Zwei Turbodiesel stehen zur Auswahl: Den Vierzylinder gibt es mit 125 und 150 PS, der 3,2 Liter große Fünfzylinder leistet 200 PS.

Mehr Fahrberichte: Das kostenlose Newsletter-Abo der AUTO ZEITUNG

Alle Motoren erfüllen die Euro-5-Abgasnorm und sind mit einem zuschaltbaren Allradantrieb kombinierbar. Der 150-PS-Diesel treibt den Ranger mit 375 Nm Drehmoment zügig an. Nur wer viel lädt oder zieht, sollte zum 3.2 TDCi greifen. Auch bei Autobahn-Tempo bleiben Wind- und Abrollgeräusche erfreulich gering.

Die neue Lenkung und die Vorderachse des Weltpremiere in Sidney verbessern das Fahrverhalten deutlich: Der Ford lässt sich sicher durch Kurven lenken und federt für einen Pick-up recht kommod. ESP und ein Bremsassistent sind nun serienmäßig an Bord. Die Preise beginnen bei 24.978 Euro für die 125-PS-Variante mit Einzelkabine. Der Ford Ranger ist bereits bestellbar, bis August jedoch schon ausverkauft.

Markus Bach

Alle technischen Daten finden Sie auf der nächsten Seite

TECHNIK



FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler,

Turbodiesel, Partikelfilter Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 2198 cm3 Leistung bei 110 kW / 150 PS

3700/min Max. Drehmoment bei 375 Nm

bei 1500 bis 2500/min Getriebe 6-Gang, manuell Antrieb Allrad, zuschaltbar Fahrwerk v.: Doppelquerlenker,

Federn, Dämpfer, Stabilisator;

h.: Starrachse, Blattfedern,

Dämpfer; ESP Bremsen v.: innenbelüftete Scheiben;

h.: Trommeln;

ABS, Bremsassistent Bereifung rundum: 255/70 R 16 Felgen rundum: 7 x 16 L/B/H 5351/1850/1821 mm Radstand 3220 mm Leergewicht / Zuladung 2176 kg / 1024 kg Anhängelast, gebr./ungebr. 3350 kg / 750 kg Ladefläche 2,43 m2 Abgasnorm Euro 5 Typklassen k. A. FAHRLEISTUNG /

VERBRAUCH

0-100 km/h k. A. Höchstgeschwindigkeit 175 km/h EU-Verbrauch 8,3 l D / 100 km CO2-Ausstoß 219 g/km KOSTEN Grundpreis 30.988 Euro

AUTO ZEITUNG