... 90-Grad-Winkel geradewegs in den am Straßenrand geparkten Dodge Ram reindonnert. Wie auf den Bildern ...

Mit möglichst wenig Aufwand extrem viel Schaden anrichten? Da gibts verschiedene Wege, aber dieser Ford Mustang Shelby GT500-Fahrer aus den Staaten schießt mit seinem missglückten Burnout wahrlich das Pferd oder besser den Vogel ab.

Klar, mit einem fetten Burnout vorm Publikum einer Auto Show noch schnell den dicken Max markieren, kommt gut an. Offenbar war aber der Fahrer mit seinem 55.000 Dollar schweren PS-Monster ganz schön überfordert, immerhin lauern 662 Pferdchen unter der fetten Haube des Ford Mustang Shelby GT500. Schon wenige Meter nach dem Start wackelt der Hintern des Ford verdächtig nervös hin und her, ehe er – mit seinem Fahrer als unbeteiligten Gast – im 90-Grad-Winkel geradewegs in den am Straßenrand geparkten Dodge Ram reindonnert.

Viral Die schlimmsten Tuning-Fails: Video Die übelsten Tuning-Sünden

Ford Mustang-Fail im Video:

Fail mit Ford Mustang Shelby GT500