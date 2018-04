Mit dem Fisker Karma präsentierte der Autohersteller aus Südkalifornien 2011 die erste Luxusklasse mit Elektromotor und Range Extender. Mit einer Leistung von 260 PS beschleunigte der E-Sportler in 5,9 Sekunden auf Tempo 100. Mit seiner Optik und den sportlichen Leistungswerten wollte der Karma im Revier von Porsche Panamera, Maserati Quattroporte und Mercedes CLS wildern, scheiterte aber unter anderem an seinem Preis: rund 102.000. Fisker ging Pleite, verkaufte Marke und Modell an den chinesischen Automobilzulieferer Wanxiang. Dort feierte der Karma nahezu unverändert unter dem Namen Karma Revero im Herbst 2016 sein Comeback!