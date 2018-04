Der Fisker EMotion ist Henrik Fiskers zweiter Versuch, nach dem Fisker Karma, ein Luxus-Elektroauto auf dem Markt zu etablieren. Mit Flügeltüren und futuristischem Design will er äußerlich punkten. Aber auch die "inneren Werte" des Fisker EMotion bergen Potenzial. So könnte er mit 650 Kilometern Reichweite einer der schärfsten Tesla-Gegner werden. Viel Karbon und Aluminium in der Karosserie und ein moderner Antriebsstrang, entwickelt von der Tochterfirma Fisker Nanotech, ermöglichen zudem eine Höchstgeschwindigkeit von 259 km/h.