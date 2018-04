In der Erdgas-Variante "Natural Power" mit dem Zweizylinder-Benziner und 80 oder 85 PS kostet der Fiat Panda (2012) dann 15.690 Euro.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2012 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen 3650/1640/1550 mm Leergewicht 940 kg Leistung von 69 bis 95 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Erdgas Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 10.290 Euro

Der Fiat Panda (2012) ist eine konsequente Weiterentwicklung seines Vorgängers, bietet Zwei- und Vierzylinder-Motoren sowie als einziger seiner Klasse Allradantrieb. Die Preise beginnen bei 10.290 Euro! Seit Juni 2017 sind auch Fiat Panda City Cross und Fiat Panda 4x4 Wild im Handel.

Als auf der IAA 2011 der dritte Generation des Fiat Panda (2012) vorgestellt wurde, hat der Schein etwas getrogen: Schließlich handelt es sich bei Fiats praktischen Kleinwagen nicht um eine lupenreine Neuentwicklung. Vielmehr baut die dritte Generation auf der Technik des Vorgängermodells. Dennoch würde man dem Auto nicht gerecht, ihn lediglich als tiefgreifendes Facelift zu bezeichnen. Der Fiat Panda (2012) ist gegenüber seinem Vorgänger gewachsen, ist deutlich runder – ohne seine Vergangenheit zu verleugnen – und bietet auch weiterhin die Vorteile einer erhöhten Sitzposition, einer durchdachten Innenraumlogik und nicht nur deshalb viel Raum auf wenig Länge. Und für wenig Geld: Der Basis-Panda "Easy" mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder und 69 PS startet bei 10.290 Euro. Wer mehr Annehmlichkeiten als nur eine Klimaanlage haben möchte, muss zur höheren Ausstattung "Lounge" greifen. Bei ihr gibt es auch ein lackierte Anbauteile wie etwa die Außenspiegel, zudem ein Lederlenkrad, Alufelgen und das Uconnec-Radio mit sechs Lautsprechern zum Preis ab 11.790 Euro.

Fiat-Modellpalette im Video:

Preis: Fiat Panda (2012) ab 10.290 Euro

Neben dem Basis-Benziner steht auch ein 0,9-Liter-Zweizylinder-Benziner mit 85 PS (13.190 Euro) sowie der 1,3-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 95 PS bereit (14.890 Euro). In der Erdgas-Variante "Natural Power" mit dem Zweizylinder-Benziner und 80 oder 85 PS kostet der Fiat Panda (2012) dann 15.690 Euro. In der weiteren Modellvariante "Cross" hat der Fiat Panda (2012) schließlich als einziger Kleinwagen überhaupt sogar Allradantrieb. Der Fiat Panda Cross zeichnet sich durch mattsilberfarbene Stoßfängereinsätze, "Cross"-Schriftzüge und spezielle Alufelgen aus und ist mit dem ihm vorbehaltenen, 90 PS starken 0,9-Liter-Zweizylinder-Benziner oder dem Diesel erhältlich. Neben Fiat Panda und Fiat Panda Cross stehen ab Juni 2017 auch Fiat Panda City Cross und Fiat Panda 4x4 Wild zur Wahl. Kennzeichen des neu konfigurierten Fiat Panda City Cross ist die Kombination aus Elementen der markanten Offroad-Optik des vierradangetriebenen Fiat Panda Cross mit dem für die meisten Ansprüche ausreichenden Vorderradantrieb. Die neue Variante Fiat Panda 4x4 Wild löst 2017 die bisherige Variante Fiat Panda 4x4 ab - zu einem um 700 Euro reduzierten Basispreis, der nun 15.990 Euro beträgt. Auch der Preis des Fiat Panda Cross ist im Vergleich zum bisherigen Angebot gesunken, und zwar um 600 Euro auf nun 18.490 Euro.

Der urbanere Fiat Panda City Cross (2017) © Fiat

City Cross und 4x4 Wild ergänzen 2017 Panda-Palette

Der Fiat Panda City Cross bleibt dem Panda Cross optisch verbunden. Allerdings sorgen in Wagenfarbe gehaltene Einsätze im vorderen und hinteren Stoßfänger sowie in den Karosserieflanken für einen urbaneren Look. Die Abdeckkappen der Außenspiegel, die Türgriffe und die Dachreling sind schwarz lackiert, während modellspezifische 15-Zoll-Felgen die Optik abrunden sollen. Im Gegensatz zum Allradler wird der City Cross über die Vorderräder angetrieben. Zur Wahl stehen zwei wirtschaftliche Motoren: ein 1,2-Liter-Benziner mit 69 PS Leistung sowie ein 1,3-Liter-Turbodiesel, der mit Multijet-Direkteinspritzung 95 PS produziert. Der Fiat Panda 4x4 Wild definiert sich optisch über die schwarz lackierten 15-Zoll-Felgen mit Radnarbenkappen, die ein 4x4-Logo tragen, sowie über schwarz lackierte Abdeckkappen der Außenspiegel und Türgriffe. Im Innenraum sollen Sitzbezüge mit farblich kontrastierenden Ziernähten den eigenständigen Charakter der neuen Varianten unterstreichen. Der serienmäßige Vierradantrieb des Fiat Panda 4x4 Wild kann mit zwei Motoren kombiniert werden. Der Zweizylinder produziert aus einem Hubraum von weniger als einem Liter 85 PS. Alternative ist der 1,3-Liter-16V-Turbodiesel, der 95 PS zur Verfügung stellt.

Der Fiat Panda 4x4 Wild ersetzt 2017 den 4x4 © Fiat

Neue Ausstattungspakete für den Fiat Panda

Besonders nachgefragte Ausstattungsdetails aus den Bereichen Komfort, Stil und Sicherheit hat Fiat im Juni 2017 zu neuen Paketen zusammengefasst, die gegenüber den Einzelpreisen Kundenvorteile von mehr als 20 Prozent bieten sollen. So enthält beispielsweise das Ausstattungspaket „Style Plus" für das Basismodell der Baureihe die Nebelscheinwerfer sowie Leichtmetallfelgen im 15-Zoll-Format. Der Fiat Panda City Cross rückt mit dem Paket „Cross Style" optisch dichter an den Fiat Panda Cross heran und gibt sich folglich werniger zahm. Und auch für den Fiat Panda 4x4 Wild stehen angepasste Ausstattungspakete zur Verfügung.



