Auch die praktische Transporter-Palette von Fiat Professional ist mit den sparsamen und besonders umweltschonenden Erdgasantrieben erhältlich.

Fiat Fiorino

Als kleinstes Mitglied der Fiat Transporter-Familie fühlt sich der 3,95 Meter lange Fiorino besonders in engen Innenstädten wohl und qualifiziert sich dabei mit seinem 2,8 Kubikmeter großen Laderaum zum perfekten Stadtlieferwagen. Unter dem Label Natural Power wird der Fiorino auch mit einemb bivalenten Erdgas-Motor angeboten. Der bis zu 77 PS starke Vierzylinder mit 1,4 Liter Hubraum lässt sich wahlweise mit Erdgas oder Benzin betreiben. Die Kraftübetragung übernimmt ein Fünfgang- Getriebe. Bis zu 13 kg CNG lagern platzsparend in zwei Stahltanks unter dem Fahrzeugboden – ohne negative Auswirkungen auf das Laderaumvolumen. Nutzt der Fahrer auch die Kraftstoffreserven des Benzintanks, beträgt die maximale Reichweite ohne Tankstopp bis zu 960 Kilometer. Neben dem geschlossenen Transporter ist auch eine verglaste Kombi-Version erhältlich. ABS, ESP und eine Radiovorbereitung sind im einfachen Basis-Kastenwagen serienmäßig mit an Bord.

Ab 13.640 €

Mit gerade einmal 3,95 Meter Länge findet der Fiorino sogar in engen Gassen einen Weg zum Ziel © Fiat

Fiat Ducato

Mit drei verschiedenen Radständen und zwei Dachhöhen bietet der Fiat Ducato Platz für wirklich jeden Bedarf. Bis zu 15 Kubikmeter fasst der Laderaum des Transporters in der größten Ausbaustufe mit Hochdach und 4,04 Meter Radstand. Anders als die kleineren Geschwister wird der Ducato Natural Power mit einem reinen Erdgasantrieb ausgeliefert. Lediglich ein kleiner Vorrat von 15 Liter Benzin soll im Notfall den Weg zur nächsten CNG Tankstelle überbrücken. Der Dreiliter- Vierzylinder leistet 136 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 350 Nm. 36 kg Erdgas ermöglichen – je nach Beladung – eine Reichweite von rund 400 km.

Ab 36.850 €

Der Laderaum des Fiat Ducato wird von den fünf Gasflaschen unter dem Boden nicht beeinträchtigt © Fiat

Fiat Doblò Cargo

Besonders in der strapazierfähigen Cargo-Version versteht sich der Fiat Doblò als perfektes Nutzfahrzeug. Zwei Karosserievarianten mit 4,40 oder 4,76 Meter Länge stehen ab Werk zur Wahl und bieten Raum für bis zu 4,6 Kubikmeter Ladung und 905 Kilogramm Nutzlast. Die kurze Version ist dazu auch als Kombi für den Personentransport erhältlich. Als nachhaltiges Erdgasmodell wird der Doblò Cargo von einem 120 PS starken Vierzylinder angetrieben, der mit CNG oder Benzin betrieben werden kann. Der bivalente 1,4-Liter-Motor gibt sich je nach Nutzung im Schnitt mit 4,9 Kilogramm Erdgas oder 7,4 Liter Benzin je 100 Kilometer zufrieden.

Ab 18.930 €

Das geschlossene Cargo-Modell gibt es mit zwei verschiedenen Radständen © Fiat