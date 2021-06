Eines der schnellsten Serienfahrzeuge auf der Viertelmeile – der Ferrari SF90 Stradale – stellt sich dem brandneuen Elektro-Supersportler Rimac Nevera. In Zahlen bedeutet das: Eine 1000 PS gewaltige Symbiose aus V8 und Elektromotor im Falle des Italieners trifft auf eine 1914 PS und 2360 Newtonmeter Drehmoment starke Elektro-Rakete aus Kroatien. Wer den ansatzlosen Schub eines E-Autos schon einmal erlebt hat, braucht nicht viel Fantasie, um sich die geballte Herausforderung für den Ferrari nur im Ansatz vorzustellen. Wie heftig das Duell am Ende ausfällt, zeigt das Video von Carwow – in dem Moderator Mat Watson nach Angaben des Rimac-Besitzers Mate Rimac nebenbei einen neuen Viertelmeile-Rekord für ein Serienauto herausfährt. Im Video oben zeigen wir die Concept 2 genannte Studie zum Rimac Nevera. Mehr zum Thema: Das ist der Ferrari SF90 Stradale

Elektroauto Rimac Nevera (2021): Concept 2 & Preis Stärker, schneller, weiter – Rimac stellt den Nevera vor

Ferrari SF90 Stradale/Rimac Nevera im Carwow-Video: