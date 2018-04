... des 1-Millionen-Euro-Wagens beim Einscheren ins Schlingern. Beinahe kracht es schon an dieser Stelle, doch der Ferrari zuckt – wahrscheinlich im verzweifelten Verusch, eine Kollision zu verhindern – nach rechts und rutscht mit Karacho in die am Straßenrand parkenden Autos.

Der Besitzer eines Ferrari LaFerraris crasht gegen die Wand, kann die zerdepperte Stoßstange seines Hypercars aber noch für 4000 Euro loswerden. Bitte was? Wir erklären die absurde Vorgeschichte eines absurden Souvenirs.

Ein Ferrari LaFerrari ist nicht gerade billig. Und nur die Wenigsten kommen daher je in die Verlegenheit, den feuerroten Supersportler auf der Einfahrt ihrer schmucken Eigentumswohnung vorzufahren. Wer dennoch ein Teil dieses Autos besitzen möchte, konnte bis vor kurzem für 4000 Euro zumindest die Stoßstange eines Unfall-Ferraris erwerben. Oder zumindest zwei Drittel davon, denn das gute Stück war sprichwörtlich nur noch bruchstückhaft vorhanden. Wer also über das nötige Kleingeld verfügte, konnte sich den Ferrari-Fetzen aus Karbon in die Garage oder über das Bett hängen und beim Anblick desselbigen immer daran erinnert werden, wie wichtig eine sichere Hand im Straßenverkehr doch ist. Denn die Vorgeschichte der Stoßstange ist genauso absurd wie der vom ehemaligen Besitzer veranschlagte Preis. Eine Dashcam hat den Unfall, der sich im Budapester Straßenverkehr ereignet hat, glücklicherweise für die Nachwelt festgehalten.

LaFerrari-Unfall im Video:

Nach dem Crash ist der teure LaFerrari Schrott