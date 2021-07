"Fast and Furious 9" ist der vorletzte Akt in der Franchise-Reihe, der mit Justin Lin als Regisseur und Kang Song als Fanliebling "Han" eine bemerkenswerte Rückkehr zu den eigenen Wurzeln pflegt. Zum Kinostart befragen wir Hauptdarsteller Vin Diesel alias "Dom Toretto" zu seinen Plänen zum zehnten Fast-Film. Außerdem verrät er im Interview, welchen Moment mit Paul Walker in 20 Jahren "Fast and Furious" er nie vergessen wird.

