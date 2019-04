Fast and Furious 7: Trailer

Wenige Wochen vor dem Kinostart (3. April) von Fast and Furious 7 versüßt Universal Pictures den Fans die Wartezeit mit einem Trailer-Video voll von geballter Action, die eine Filmsequenz des Spektakels zum besten gibt. Was wir da zu sehen bekommen sind eine Menge von fliegenden Autos:

Die Nerven der Crew liegt offenkundig blank - was kein Wunder ist, wenn man sich auf der Ladeluke eines Flugzeuges befindet und das tausende von Metern über dem Erdboden. Doch immerhin ist an jeder heißen Kiste ein Fallschirm befestigt, eine sanfte Landung ist also durchaus im Bereich des möglichen... Ob sich dennoch jeder der Protagonisten zum Sturz in den Abgrund hinreißen lässt? Eines steht fest: Auch die welche den Schwanz einziehen, werden letzten Endes zu ihrem Glück gezwungen! Im Clip bekommen wir auch Fast-and-Furious-Legende Paul Walker zu sehen, der 2014 während der Dreharbeiten bei einem Verkehrsunfall in einem Porsche Carrera GT ums Leben kam.

Fast and Furious 7 2015: Neues Action-Video