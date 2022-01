Faraday Box und RFID Blocker Schlüssel

So sich gegen Diebstahl schützen

Ist es nicht wunderbar, dass High-Tech-Probleme häufig durch eine einfache Lösung behoben werden können, wenn sie auftauchen? Diese Idee wird durch die fiktive Geschichte über den amerikanischen Weltraumstift und den bescheidenen sowjetischen Bleistift perfekt verkörpert.

Mit der schlüssellosen Autotechnik kommen unweigerlich auch schlüssellose Autodiebstähle. Eine immer häufiger vorkommende Form des Autodiebstahls besteht darin, dass Kriminelle Relaissignale verwenden, die die Signale von Schlüsselanhängern nachahmen, um Autos zu entriegeln und zu starten. Das Geniale daran ist, dass die Lösung einfach darin besteht, den Schlüsselanhänger in einer schützenden Tasche oder Box aufzubewahren, die mit RFID (Radio Frequency Identification) ausgestattet ist und das Signal blockiert. Kein Signal, kein schlüsselloser Autodiebstahl.

Wie funktioniert es?

RFID-Beutel und Faraday-Taschen funktionieren, indem bestimmte Materialien wie Kupfer- oder Aluminiumfolie in den Beutel oder die Tasche eingearbeitet werden. Eine Schicht aus Aluminiumfolie blockiert beispielsweise alle Signale für drahtlose Geräte, die darin aufbewahrt werden - Telefonnetze, 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, alles. So sind Schlüsselanhänger und andere Geräte darin sicher aufgehoben und es kann kein Relaissignal erzeugt werden. Das klingt ein bisschen nach Prepper und beschwört Bilder von Idioten herauf, die in Stanniolfolie eingewickelt sind und unter ihren Geranien Bunker bauen. Dennoch funktioniert der Folientrick zur Signalblockade, und Sie können einige Qualitätsprodukte kaufen, die die Survival-Folie taktvoll unter einer Stoffschicht verstecken.

Unser wichtigster Tipp bei der Empfehlung der besten RFID- und Faraday-Produkte ist, nicht auf den Trick "Ich zahle doch nicht 5 Pfund mehr für ein Produkt, das genauso aussieht wie die billigen" hereinzufallen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die preiswerten Produkte nicht immer zuverlässig Signale blockieren, im Gegensatz zu den Produkten etablierter, anerkannter Marken. Wenn Ihr 40.000 £ teurer Lexus damit sicher ist, würde sich nur ein Narr über ein paar Euro mehr beschweren.