Fahren mit Erdgas - Ein Experte klärt auf

Erdgas im Auto? Da besteht noch Erklärungsbedarf. Im Gespräch mit Kurt Pretscher, FCA-Erdgas-Experte, gehen wir allen Fragen auf den Grund.

Erdgas ist umweltfreundlich und kostengünstig, das wissen viele – und scheuen beim Neukauf eines Autos trotzdem davor zurück, diese Antriebstechnik in eine engere Auswahl zu ziehen. Kurt Pretscher, Technical Trainer bei FCA Deutschland, kennt die Technik eines Erdgas-Fahrzeugs perfekt und stellt sich im Interview unseren Fragen.

Was ist Erdgas oder CNG eigentlich?

Erdgas ist ein in unterirdischen Lagerstätten natürlich vorkommendes Produkt, das aber auch durch Synthese künstlich erzeugt werden kann oder beispielsweise in der Verrottung von organischen Abfällen entsteht, wir sprechen dann von Bio-Methan. Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan, kann aber auch geringe Anteile anderer Gase enthalten. CNG bedeutet „Compressed Natural Gas“, es handelt sich um auf rund 200 bar komprimiertes Erdgas, das dann eine hohe Energiedichte auf kleinem Raum speichert.

Inspektion des freigelegten Erdgas-Tanks: Haltebänder und Zuleitungen werden überprüft © FIAT

Der Unterschied von CNG zu LPG?

LPG ist ein verflüssigtes Gas, das wie Benzin/Diesel im Raffinationsprozess aus Erdöl entsteht. Ein Erdölprodukt also und dem natürlich entstehenden Erdgas bzw. CNG nicht vergleichbar.

Fährt es sich mit Erdgas anders als mit Benzin oder Diesel?

Nein, moderne Erdgasfahrzeuge sind ebenso leistungsfähig wie Diesel- oder Benzinmotoren. Wenn sie bei unseren bivalenten Antrieben vom Erdgas- auf den Benzinbetrieb umschalten, merken sie keinen Unterschied.

Erdgas-Fahrzeuge dürfen nicht in Parkhäuser und Tiefgaragen, oder?

Doch, das Parken in Parkhäusern und Tiefgaragen ist nach den Länderbauordnungen in allen Bundesländern erlaubt. Erdgas ist leichter als Luft – es steigt nach oben, würde also nicht im geschlossenen Raum bleiben. Allerdings entscheiden die privaten Parkhausbesitzer, welchen Fahrzeugen Einfahrt gewährt wird.

Ist ein Gastank denn so sicher wie ein Benzintank?

Absolut. Gastanks werden nach den höchsten Branchenstandards gefertigt und zertifiziert, sie halten problemlos das Doppelte des eigentlichen Betankungsdrucks aus und sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, durch das das Gas im Problemfall kontrolliert abgeblasen wird.

Für jeden (Un-)Fall: Sicherheitsventil mit unter anderem Schmelz- und Crash-Sicherungen © FIAT

Was geschieht im Winter? Kann der Erdgastank einfrieren?

Das ist ein Mythos, den man ab und zu hört. Um es mal salopp auszudrücken: Die Außentemperatur müsste unter 160 Grad Minus sinken, damit sich Erdgas überhaupt verflüssigen könnte – das Einfrieren ist dann noch einmal weiter entfernt ...

Wie hoch ist der Wartungsaufwand eines Erdgasfahrzeugs?

Erdgasfahrzeuge unterscheiden sich nicht von herkömmlichen Fahrzeugen – weder Zündkerzen noch Filter müssen häufiger getauscht werden. Moderne CNG-Motoren überhitzen nicht, und sie sind keineswegs teurer im Unterhalt. Einziger Unterschied: Die Dichtheit der Gasanlage muss vor jeder TÜV-Untersuchung geprüft und der Zustand der Tanks alle zwei Jahre in einer Fachwerkstatt einer Sicht-, Dichtheits und Funktionsprüfung unterzogen werden. Bei Fiat überschreiten wir aus Sicherheitsgründen die gesetzlichen Anforderungen und gehen über die reine Sichtprüfung hinaus. Die Werkstattkosten hierfür sind aber marginal.

Bivalent, monovalent – was bedeutet das denn?

Wir bieten nur den Fiat Ducato als monovalentes Fahrzeug an – also einen Transporter, der rein technisch nur mit CNG betrieben werden kann. Wir haben hier übrigens sehr treue und zufriedene Fuhrpark-Kunden aus der Transport-Branche. Bivalent bedeutet, dass das Auto über einen zusätzlichen Benzintank verfügt, um flexibler zu sein. Wenn das Gas im Tank aufgebraucht ist, schaltet das Fahrzeug automatisch auf Benzinbetrieb um.

Bei leerem Gastank wird automatisch auf Benzinbetrieb umgestellt, die Lampe informiert © FIAT

Und die Anschaffungs- sowie Unterhaltskosten?

Natural Power-Erdgasfahrzeuge werden bei Fiat in derselben Preiskategorie wie Benzinfahrzeuge verkauft, im direkten Vergleich zu Dieselmodellen sind sie deutlich günstiger und haben auch noch signifikante Unterhaltsvorteile: Eine Tankfüllung kostet zwischen zehn und 15 Euro, so können CNG-Fahrzeuge bei aktuellen Kraftstoffpreisen im Vergleich zum Diesel rund 30 Prozent und über 50 Prozent im Vergleich zu Benzinern sparen.

Fahrverbote für Diesel, Feinstaubalarm – kann man mit dem Erdgasauto trotzdem weiterfahren?

Ja. Die CNG-Fahrzeuge von Fiat haben einen äußerst geringen CO2-Ausstoß, und Feinstaub ist bei Erdgasfahrzeugen überhaupt kein Thema, daher können unsere Natural Power-Fahrzeuge auch gefahren werden, wenn die Zufahrt zu Innenstädten wegen zu hoher Schadstoff und Feinstaubbelastung eingeschränkt wird.