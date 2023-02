F1 2020 gibt es für PC, PS4 und Xbox One. Entwickler Codemasters hat sowohl an der Grafik als auch am Fahrgefühl geschraubt. >> Mehr zum Thema Videospiele

F1 2020 ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Ob die neueste Kreation von Spielentwickler Codemasters realistisches Renngefühl und vor allem Fahrspaß bieten kann, klären wir im Gameplay (Test)!

Wer nicht erst am Rennwochenende in Formel-1-Stimmung kommen will und optimalerweise Besitzer von PS4, Xbox One oder eines leistungsfähigen PCs ist, der kann sich bei F1 2020 selber hinters Lenkrad setzen. Das Spiel bietet alle 22 ursprünglich eingeplanten Rennstrecken sowie eine Handvoll klassische F1-Rennwagen neben den aktuellen Formel 1 und Formel 2-Boliden. Tatsächlich lässt sich im Karrieremodus realitätsgetreu in der umfangreichen Nachwuchsserie beginnen, um dann mit mehr Erfahrung nach einigen Rennen oder Saisons in die Königsklasse aufsteigen. Genau genommen gibt es in F1 2020 sogar zwei Karrieremodi: Einmal den klassischen, bei dem man einen Fahrer betreut und spielt, um sich in bessere Teams und Positionen zu fahren, wie wir es bereits aus den Vorgänger-Spielen kennen. Und einmal den neuen Modus "My Team", der den Spieler in der Doppelrolle als Fahrer und Leiter eines eigenen Teams sieht. Dort muss er Finanzen und Sponsoren verwalten, seinen zweiten Fahrer bei Laune halten, Technik-Upgrades erarbeiten und letztendlich versuchen, sein Team vor die dominanten Rennställe wie Mercedes, Ferrari und Red Bull zu platzieren. Damit gewährt Codemasters einen spannenden und noch nie da gewesenen Einblick in den Alltag der Formel 1-Teams. Wer sich gerne Online mit anderen Fahrern duelliert, kann das in den unzähligen virtuellen Ligen von F1 2020 tun, denen es in der Regel gut gelingt, Spieler mit ähnlichem Niveau zusammenzuwürfeln. Mehr zum Thema: Das sind die besten Rennsimulatoren

F1 2020 für PC, PS4 und Xbox One

F1 2020 verbucht auch optische und haptische Optimierungen im Vergleich zu den Vorgänger-Spielen, was sowohl für PC als auch für PS4 und Xbox One gilt. Natürlich konnte die Grafik nochmals verbessert werden und ist mittlerweile auf einem beeindruckenden Niveau. Auch das Fahrverhalten und insbesondere die Simulation der Reifen hat Codemasters nochmals verfeinert. Der Spieler spürt noch direkter, ob seine Reifen gerade noch zu kalt sind oder vielleicht schon überhitzen. Außerdem wurde das Batteriesystem namens ERS vereinfacht, das in früheren Spielen fünf Optionen bot. Dem Piloten bieten sich im Rennen jetzt drei Stufen des Energieschubs, die er sorgsam einsetzen muss, um bei längeren Rennen vorne mitfahren zu können. Dazu gesellt sich in der Qualifikation der sogenannte "Party-Modus", der alle Power-Reserven für eine schnelle Runde freisetzt. Die Computer-gesteuerten Fahrer von F1 2020 lassen sich im Schwierigkeitsgrad nach Belieben anpassen, ebenso wie die Stärke und Anzahl der Fahrhilfen, die unter anderem dank eingeblendeter Ideallinien und Bremsassistenten das Leben des Einsteigers erleichtern. Mehr zum Thema: Alles zur Formel 1

Test: Gameplay und Preis von F1 2020