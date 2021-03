Ab 2021 müssen Autohersteller den realen Verbrauch ihrer Fahrzeuge an die EU übermitteln. So soll sich zeigen, ob die Autos nur auf dem Prüfstand oder auch auf der Straße sparsam sind!

Ab 2021 müssen Autohersteller den Realverbrauch jedes einzelnen Fahrzeugs erfassen und der EU-Kommission melden. So soll sichergestellt werden, dass die Abweichungen von angegebenen und tatsächlichen Verbrauchswerten nicht mehr so stark ausfallen, wie das bislang der Fall ist. Dementsprechend müssen alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit neuer Typengenehmigung ab dem 1. Januar 2020 mit einem sogenannten "On-Board Fuel Consumption Meter", kurz OBFCM, ausgestattet sein. Ab 2021 ist die Software, die den Krafstoff- oder Energieverbrauch des jeweiligen Modells aufzeichnet, dann für alle Fahrzeuge Pflicht, die zum ersten Mal zugelassen werden. Zeitgleich soll dann die Übermittlung der Daten an die EU-Kommission starten. Der neuesten Auswertung der Umweltorganisation "International Council on clean Trasportation" (ICCT) zufolge ist der Realverbrauch derzeit um durchschnittlich 39 Prozent höher als die Autohersteller angeben. Mehr zum Thema: Bundestag beschließt CO2-Preis

News WLTP & RDE: Zyklus & EU-Regeln für Autotypen Neue EU-Regeln für Autotypen in Kraft

So viel verbraucht die Klimaanlage (im Video):

Ab 2021: Autohersteller müssen Realverbrauch an die EU melden