Der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer für eine europaweite Pkw-Maut ist wieder vom Tisch. Bereits 2017 stellte die EU-Kommission in Brüssel ein ähnliches Konzept vor.

Nachdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Ende Juli 2020 einen Vorstoß für eine Art EU-weit einheitliche Vignette auch für Pkw gemacht hatte, will er die Pläne für eine europaweite Pkw-Maut nun vorerst auf Eis legen. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion Anfang Oktober 2020 hervor. Darin heißt es: "Die zum Zwecke einer Kompromissfindung im Rat unter deutscher Ratspräsidentschaft angestellten Überlegungen, die vorhandenen Mautsysteme auf alle Fahrzeuggruppen verpflichtend auszudehnen, werden nicht weiter verfolgt." Ursprünglich hatte Scheuer gesagt, er nehme auf Wunsch vieler EU-Mitgliesstaaten im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf für eine Nutzerfinanzierung über alle Fahrzeugklassen hinweg. Bei einer Nutzerfinanzierung zahlen Verkehrsteilnehmer direkt für die Benutzung der Infrastruktur. In Mitgliedstaaten, die bereits ein System für Straßenbenutzungsgebühren haben, hätten acht Jahre nach Inkrafttreten der europaweiten Pkw-Maut alle Fahrzeuge bis auf Motorräder und Busse auf der Autobahn Gebühren entrichten sollen. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hatte den Vorschlag Scheuers jedoch abgelehnt. Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Minister Scheuers Vorschlag einer europaweiten Pkw-Maut erweist sich als Rohrkrepierer. Mit dem Scheitern im EU-Ministerrat sind seine neuen Mautpläne wohl vorerst vom Tisch, sein Beitrag zur deutschen Ratspräsidentschaft auch." Mehr zum Thema: Aktuelles zur Lkw-Maut

News Pkw-Maut Deutschland: EuGH/U-Ausschuss Scheuer weist Maut-Vorwürfe zurück

Forscher empfehlen dynamische Pkw-Maut (Video):

Scheuers Pläne zur europaweiten Pkw-Maut liegen auf Eis