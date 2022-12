Ferngesteuerte Autos kennen wir entweder in Form von Spielzeug oder von Pkw-Modellen mit automatischer Einparkfunktion. Doch ein echtes Auto mit einer Fernsteuerung bedienen, damit Gas geben, bremsen und lenken? Auch das ist mit etwas "Bastelei" möglich. Was alles dazu nötig ist, was schiefgehen kann und wie viel Spaß es macht, das Auto per Fernbedienung über die Rennstrecke zu schicken, zeigt das Video unten. Das Video oben verrät, ob man auch mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung zu schnell unterwegs sein kann. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Test Ferngesteuertes Parken (Remote Parking): Test Fahrerlos in die Lücke bugsiert

Echtes Auto fernsteuern im Tomary-Video:

