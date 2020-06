Ecclestone: «Nicht zulassen, dass das je wieder passiert»

Nizza (dpa) - Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone hat seine tiefe Betroffenheit über den Tod von Jules Bianchi zum Ausdruck gebracht. «Wir dürfen nicht zulassen, dass das je wieder passiert», schrieb der Brite auf der Homepage der Königsklasse des Motorsports.

«Es war so traurig, die Nachricht über Jules zu hören. Wir werden jetzt einen sehr talentierten Fahrer vermissen und eine wirklich freundliche Person.»

Nico Hülkenberg wies am Samstagabend im «aktuellen Sportstudio» des ZDF auf die grundsätzlichen Gefahren im Motorsport hin. «In der DNA des Racings gibt es das Risiko», sagte der Emmericher. «Man muss kühlen Kopf bewahren.» Prinzipiell sei man sich über die Gefahren im Klaren, beteuerte der Force-India-Pilot und zeigte sich vom Tod Bianchis erschüttert: «Es ist tragisch, es ist schlimm.»

Bianchi war am Freitagabend in einem Krankenhaus in Nizza an den Folgen seines schweren Unfalls aus dem Herbst 2014 gestorben.

Weiterführende Links