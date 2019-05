In Zeiten wachsender Elektromobilität hat die AUTO ZEITUNG die Green Mobility Trophy angepasst und den AUTO ZEITUNG e-Mobility Award ins Leben gerufen. Statt zuvor in einer, stehen Hybridmodelle dank deutlich gewachsener Modellvielfalt in gleich drei Kategorien zur Wahl. Für die Elektroautos gibt es jetzt zwei Kategorien statt einer. "Die umweltfreundlichste Marke" ist schließlich die sechste Kategorie, in der die Leser abstimmen können. Insgesamt stehen 82 Modelle und 33 Marken zur Auswahl. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen!