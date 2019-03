Der italienische Automobilhersteller DR Automobiles baut seit 2008 Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um Lizenzbauten der chinesischen Marken Chery und Gonow. Diese werden in Einzelteilen aus China geliefert und in Italien zusammengebaut. Die Firma DR wurde 2006 von Massimo di Risio im zentralitalienischen Macchia d'Iserna zwischen Rom und Neapel gegründet. In Deutschland gibt es bislang noch keine Modelle der Marke. In Italien und Spanien werden die günstigen Autos dagegen bereits angeboten. Kleinstes Modell der Marke ist der DR Zero, ein nur 3,60 Meter langer Viertürer für den Stadtverkehr. Das Kerngeschäft sollen aber SUV aller Größen besetzen. Dabei soll der Hauptteil der Produktion in Zukunft in China passieren. In Italien soll die Endkontrolle für den europäischen Markt bleiben.