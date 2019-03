Dodge Viper "Barney" von D3 Performance

...maximal 318 km/h war dann Schluss. Dafür hört sich der Wagen so an, wie er ausschaut: Laut und spaßig. Bevor man sich also das Video des Dragraces anschaut, sollte man also vorsorglich die Lautstärke ein wenig runterregeln.

Wenn eine Dodge Viper mit 1926 PS über einen texanischen Racetrack fräst, dann ist das schon ein außergewöhnlicher Anblick. Darüber hinaus haben die Texas-Tuner von D3 Performance der Dragrace-Viper eine Folierung in Lila auf die Karosserie geschneidert!

Das Dragrace ist Heimat der extremen Sportler. So verwundert es nicht, wenn sich unter diese eine aufsehenerregende Dodge Viper von D3 Performance mischt, die alleine schon aufgrund ihrer Farbe ins Auge sticht. In "Metallic Purple" foliert und mit den typisch fetten Dragrace-Reifen besohlt, rollt das auf den Namen "Barney" hörende Geschoss auf die halbe Meile zu. Das Ziel der Tuner ist dabei klar gesteckt: Mit der aufgebretzelten Dodge Viper soll die 320-km/h-Marke geknackt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat man den Motor nach US-amerikanischer Art ordentlich aufgedonnert. Der schwer modifizierte und doppelt aufgeladene V10-Motor kann mit seinen nun 1926 Pferden unter der Haube vor Kraft kaum noch laufen.

D3 Performance zwängt 1926 PS in Dodge Viper

Damit dieser Kraftakt gelingt und die Leistung sauber auf die Piste übertragen wird, verbaute D3 Performance zusätzlich ein Turbo-400-Getriebe. Hat es was gebracht? Mehrere Anläufe waren nötig, bis feststand, dass der Motor wohl noch etwas Feintuning braucht, um das angepeilte Ziel zu erreichen. Zwar kam die Dodge Viper schnell aus den Startlöchern, doch bei maximal 318 km/h war dann Schluss. Dafür hört sich der Wagen so an, wie er ausschaut: Laut und spaßig. Bevor man sich also das Video des Dragraces anschaut, sollte man also vorsorglich die Lautstärke ein wenig runterregeln.

