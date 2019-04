Dass es für die Dodge Charger SRT Hellcat zwei Schlüssel gibt, ist alles andere als Zufall. Schon der schwarze Schlüssel bringt 500 PS, aber erst mit dem roten Schlüssel gibt es die volle Leistung von 717 PS und 881 Newtonmeter Drehmoment. Für unser Tacho-Video nehmen wir natürlich den roten Schlüssel und schauen uns an, was die ur-amerikanische Hellcat und ihr 6,2-Liter großer Kompressor-V8 so drauf haben!

