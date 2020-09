Ein alter Truck wechselt nach zwölf Jahren Standzeit den Besitzer. Per Hänger transportiert ihn der Käufer auf sein Grundstück und hievt ihn auf die Wiese. Der V8-Dieselmotor des GMC aus den 1970er-Jahren hat schon bessere Zeiten gesehen, startet aber – und läuft und läuft und läuft. Was dann passiert, zeigt das KT3406E-Video (siehe unten). Das Video oben erklärt, was man zum Thema Ölstand bei Autos wissen muss.

Elektroauto Tesla Cybertruck (2022): Preis & Innenraum Tesla dampft den Cybertruck ein

Dieselmotor startet nach zwölf Jahren im KT3406E-Video: