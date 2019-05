Die wichtigsten Autos aller Marken - Teil 1 Europa

Opel Corsa

Seit 1982 baut Opel den Corsa, erst ausschließlich in einem neuen Werk in Saragossa, später wird der Kleinwagen auf der ganzen Welt produziert. Der Corsa B knackt schließlich die Marke von einer Million produzierten Exemplaren pro Jahr. Mit der aktuellen Generation hat sich der Corsa vom leichten, schmalen Kleinwagen zu einem vollwertigen Auto mit kompletter Sicherheitsausstattung entwickelt: In 25 Jahren ist die Karosserie um 37,7 Zentimeter in der Länge, 12,3 Zentimeter in der Höhe und 20,5 Zentimeter in der Breite gewachsen weitere Links: » Creme 21-Rallye – Jung geblieben » Schloss Dyck Classic Days – Ein Wochenende im Park » US-Fans: Cars & Coffee » Die Top 100 der AUTO ZEITUNG » VOTING – Die schönsten Fotos aus fünf Jahren » zurück zum Artikel