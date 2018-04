Die Ludolfs sind Kult. 8 Staffeln lang wurden die vier Brüder von Kameras begleitet, nach Günters Tod gingen sie leider getrennte Wege. Wie gut ist euer Ludolf-Wissen?

Die Ludolfs muss man kennen, oder? Manni, Uwe, Günter und Peter sind einfach Kult. Auf ihrem Schrottplatz in Dernbach betrieben die Jungs jahrelang einen familiären Autoverwertungsbetrieb, der erst eine lokale, dann regionale, später sogar nationale Berühmtheit erlangte. 8 Staffeln lang begleitete der Männersender DMAX die Ludolf-Brüder bei ihrer Arbeit und machte die kauzigen Sympathieträger zu Stars. Mit dem Tod Günters 2011 begannen sich die Schicksalsschläge zu mehren, schließlich trennten sich die Brüder im Streit. Inzwischen macht Peter sein eigenes Ding, die Brüder Manni und Uwe sind auf Kabel 1 mit einer neuen Sendung am Start. In unserem Quiz könnt ihr jetzt testen, wie gut euer Ludolf-Wissen ist. Wer ein paar Tipps braucht, kann sich vorher dieses Video über die Ludolfs und ihren Werdegang angucken:

