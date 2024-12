Diese Warner sind stark reduziert

Ob Ooono, Needit oder Saphe: Am Cyber Monday fallen die Preise für alle bekannten Blitzerwarner wieder deutlich. Zum Teil kosten die kleinen Gefahrenstellen-Warngeräte nicht einmal die Hälfte ihres Normalpreises! Wir stellen die besten Deals vor.

Blitzerfotos mag wohl niemand. Denn an ihnen haftet oft ein saftiges Bußgeld. Gut, wenn man mit offenen Augen und angepasstem Tempo unterwegs ist! Viele Autofahrer:innen vertrauen jedoch auch kleinen Geräten mit Namen wie Ooono Co-Driver, Needit Drive One oder Saphe Drive Mini, um sich vor festen und mobilen Radarfallen rechtzeitig warnen zu lassen. Diese Blitzerwarner sind zwar nicht ganz gesetzeskonform, aber sehr beliebt. Wir haben nach den besten Deals zum Cyber Monday 2024 gesucht und sind fündig geworden!

Es ist wieder soweit: Mit dem Cyber Monday geht das Shopping Event des Jahres zu Ende. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – noch bis zum 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Hier die besten Angebote entdecken:

Ooono Co-Driver mit bis zu 44 Prozent Rabatt

Der wohl bekannteste Blitzerwarner auf dem Markt ist der Ooono Co-Driver No1. Das Auslaufmodell gibt es zum Cyber Monday aktuell um bis zu 44 Prozent günstiger. Keine Sorge: Auch wenn der Nachfolger bereits im Handel ist, zieht sich der Warner nach wie vor die Daten per gekoppeltem Smartphone und ist damit immer noch auf dem neuesten Stand.



Auch das Nachfolgemodell Ooono Co-Driver No2 ist zum Cyber Monday 2024 deutlich günstiger. Auf Amazon gibt es den kompakten Warner mit Andorid-Auto- und Apple-CarPlay-Kompatibilität mit 31 Prozent Rabatt. Als Datenquelle dient auch bei der neuen Generation die Plattform Blitzer.de.



Beim Technikfachmarkt MediaMarkt bietet Ooono seinen Co-Driver No2 mit demselben Rabatt an – und damit zum gleichen Preis. Auch hier kostet der Blitzerwarner am Cyber Monday 31 Prozent weniger.



Cyber Monday: 61 Prozent sparen bei Needit

Den größten Rabatt unter den Blitzerwarnern gibt es beim Needit Drive One: 61 Prozent lassen sich am Cyber Monday beim Kauf auf Amazon sparen! Damit rutscht der kleine Warner unter die 20-Euro-Marke. Wie Ooono setzt auch Needit auf die Blitzer.de-Community, um vor Gefahrenstellen in Deutschland und dem europäischen Ausland zu warnen.



Saphe Drive Mini zum Cyber-Monday-Sparpreis

Der Saphe Drive Mini lockt am Cyber Monday mit bis zu 32 Prozent Rabatt auf Amazon. Und wie die übrigen zwei Marken setzt auch Saphe auf Daten von Blitzer.de. Gewarnt wird aber nicht nur mit LED-Signalen und akustisch, sondern auf einem Farbdisplay mit einfachen Symbolen. Die integrierte Lithium-Batterie soll zudem bis zu zwei Monate ohne Nachladen auskommen.



Weitere spannende Deals zum Cyber Monday 2024:

Cyber Monday Dashcams Große Rabatte zum Finale

Black Friday Legale LED-Birnen Osram und Philips im Sale

Black Friday Elektronische Parkscheiben Ohne Knöllchen gratis parken

Rechtslage: Sind Blitzerwarner erlaubt?

Die schnelle Antwort lautet: nein! Radarwarngeräte dürfen zwar von Autofahrer:innen legal gekauft und besessen, nicht jedoch während der Fahrt benutzt werden. Laut Paragraf 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Fahrzeugführende kein technisches Gerät betreiben oder betriebsbereit mitführen, das "dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören."



Allerdings, so der Paragraf weiter, dürfen Geräte mit weiteren, beziehungsweise "anderen Nutzungszwecken" verwendet werden, solange sie nicht zum Zwecke der Verkehrsüberwachung herangezogen werden. Dazu zählt etwa die Warnung vor Gefahrenstellen, Staus oder Baustellen. Warnt das Gerät zusätzlich auch vor Geschwindigkeitskontrollen, kann das bei einer Polizeikontrolle teuer werden. Autofahrer:innen, die mit einem aktiven Blitzerwarner erwischt wurden, müssen mit bis zu 75 Euro Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg rechnen. Übrigens: Auch Beifahrer:innen dürfen weder einen Blitzerwarner noch eine warnende Smartphone-App bedienen. Das entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Urteil im Februar 2023. Die Benutzung dieser Geräte erfolgt daher auf eigene Gefahr.