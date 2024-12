Die Testsieger-Navis im Preissturz

Auch im Zeitalter von Smartphone-Apps vertrauen viele Autofahrer:innen bei der Routenführung dem klassischen Navi. Wir zeigen, wo es die Testsieger-Navigationssysteme von Stiftung-Warentest am günstigsten gibt!

Trotz Android Auto und Apple CarPlay in vielen Neu- und jungen Gebrauchtwagen oder festinstallierten Navis greifen nach wie vor viele Autofahrer:innen auf das klassische Navigationssystem zum einfachen Befestigen an Windschutzscheibe oder Armaturenbrett zurück. Wichtig dabei ist, wie intuitiv sich das Gerät bedienen lässt und wie zuverlässig die Routenführung klappt. Die Stiftung Warentest hat im Juli 2021 zuletzt Navigationsgeräte genauer unter die Lupe genommen und ganz klare Empfehlungen ausgesprochen. Was die Testsieger am Cyber Monday kosten, haben wir herausgefunden!

Testsieger-Navis am Cyber Monday : Hier sparen

Beim Navigationsgeräte-Test der Stiftung Warentest erwies sich das Garmin DriveSmart 65 MT-D als besonders empfehlenswertes Gerät. Die Prüfer:innen bescheinigten dem Garmin-System in den Kategorien "Handhabung", "Verarbeitung" und "Datenverbrauch via Mobilfunk" gute Eigenschaften – Gesamtnote: 1,8. Damit ist das Gerät der Testsieger. Und diesen gibt es aktuell auch günstiger zu haben! Beim Technikfachhändler Conrad kostet das Garmin-Navi aktuell 19 Prozent weniger. Zwar ist das Angebot nicht explizit auf den Cyber Monday abgestimmt, dennoch lassen sich so immerhin rund 34 Euro sparen.

Auch das TomTom Go Discover 7 hat die Tester:innen der Stiftung Warentest überzeugt. Das Gerät bekam ebenfalls die Note 1,8 und teilt sich damit das Siegerpodest mit dem Garmin-Navi. Das Urteil "sehr gut" gab es in den Unterkategorien "Verarbeitung" und "Datenverbrauch via Mobilfunk". Ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Testsieger: Das TomTom hat ein weltweites Karten-Repertoire zu bieten, das Navi von Garmin "nur" europaweit. Dafür kostet es auch – trotz Cyber Monday-Rabatt von 10 Prozent bei MediaMarkt – mehr als das Garmin-Navi.

Alternativen: Navigationsgeräte mit Cyber Monday -Rabatten

