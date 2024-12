Schimmel-Stopper fürs Wohnmobil am Cyber Monday stark reduziert

Der Black Friday 2024 biegt auf die Zielgeraden. Auch auf viele Campingartikel gibt es da große Rabatte! Darunter sind auch Luftentfeuchter für das Wohnmobil oder den Campervan. Hier die Top-Deals!

Feuchtigkeit im Wohnmobil oder Wohnwagen ist so etwas wie der natürliche Feind jedes Campingfans. Denn fast nichts ist schlimmer als beginnende Schimmelbildung im geliebten "Haus auf Rädern" (wie man Schimmel im Auto wirksam entfernt, hier). Zum Black Friday gibt es satte Rabatte auf Luftentfeuchter (wie elektrische Luftentfeuchter arbeiten und welche Unterschiede es gibt, hier). Hier die drei besten Deals, damit der Schimmel im Camper von Anfang an keine Chance hat!

Luftentfeuchter am Cyber Monday stark reduziert: Die besten Deals

Elektrische Luftentfeuchter von Shinco

Der elektrische Luftentfeuchter von Shinco arbeitet mit einem integrierten Feuchtigkeitssensor. Er ist laut Hersteller für Räume bis 15 Quadratmeter geeignet und somit perfekt für Camper aller Art. Zum Cyber Monday ist er mit 24 Prozent Rabatt erhältlich. Mit seiner Hilfe lässt sich die Luftfeuchtigkeit im Innenraum des Wohnmobils automatisch auf einen Wert zwischen 80 und 30 Prozent reduzieren. Die Reinigung ist dank des abnehmbaren Kunststoff-Filters und eines Aktivkohlefilters ganz einfach. Ein durchsichtiger Wassertank erleichtert die Leerung des Geräts. Mit dem 24-Stunden-Timer lässt sich eine automatische Ein- und Ausschaltzeit für den Luftentfeuchter einstellen. Wenn die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, schaltet sich der Kompressor ab, um Energie zu sparen.



Innvitop Lufentfeuchter

Mit einer Entfeuchtungsleistung von zwölf Litern pro Tag ist der Luftentfeuchter von Innvitop die perfekte Wahl für Campervans sowie kleinere Wohnmobile oder Wohnwagen. Am Cyber Monday ist er mit einem Rabatt von 22 Prozent erhältlich. Dank des mitgelieferten Schlauchs kann man ihn an einen Abfluss anschließen, der zum Abwassertank führt. Außerdem ist er dank seiner vier Räder sehr mobil und nimmt im Camper, wo jeder Quadratzentimeter Stauraum wertvoll ist, nicht so viel Platz weg wie andere Geräte dieser Art.



Pro Breeze Luftentfeuchter 12 l

Im kompakten Format gehalten, passt der Pro Breeze Luftentfeuchter garantiert in jeden noch so kleinen Mini-Camper. Zum Cyber Monday wurde er um 15 Prozent reduziert. Der mitgelieferte Wassertank verfügt über zwei Liter Fassungsvermögen. Ein Nachmodus sorgt für leises Entfeuchten und guten Schlaf im Wohnmobil, auch wenn das Gerät über Nacht läuft. Dank der integrierten Kindersicherung ist eine Fehlbedienung durch den Nachwuchs ausgeschlossen.



Alternative: Entfeuchterkissen fürs Auto

Wer kein Platz für ein elektrisches Gerät hat und noch weniger Geld ausgeben möchte, aber trotzdem Wert auf einen feuchtigkeitsfreien Camper legt, kann auch versuchen, den Innenraum mit einem Entfeuchterkissen trocken und somit schimmelfrei zu halten. Empfehlenswerte Produkte aus dieser Kategorie, auf die in der Black-Friday-Woche bis zu 24 Prozent Rabatt gewährt werden, sind beispielsweise die Auto-Entfeuchter von Navaris, sowie die Kissen von King Kong State und Upgrade4cars.



Weitere Deals, die man nicht verpassen sollte:

Wie arbeitet ein elektrischer Luftentfeuchter?

Ein Luftentfeuchter entzieht der Umgebungsluft einen Teil der Feuchtigkeit und damit dem gefürchteten Schimmel die Lebensgrundlage. Das kann bei Wohnmobilen oder Campervans im Frühjahr, Herbst oder Winter nötig sein, damit es in der Wohnkabine weniger klamm ist und die Scheiben nicht beschlagen. Aber auch im Winterschlaf, wenn Wohnmobil und Wohnwagen eingemottet sind (was man beim Winterfestmachen des Wohnmobils beachten muss, hier), schützt ein elektrischer Luftentfeuchter vor Feuchtigkeit im Fahrzeug, die im schlimmsten Fall zu Schimmel führen können. Ein Luftentfeuchter saugt die feuchte Luft an und kühlt sie ab. Dadurch entsteht im Gerät Kondenswasser, das in einem integrierten Wassertank gesammelt wird. Die entfeuchtete Luft gelangt in der Regel erwärmt in den Raum zurück. Das funktioniert über ein Peltierelement, ein elektrothermischer Wandler, der bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz erzeugt.