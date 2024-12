Mit Black-Friday-Rabatten zum schnellen Camper

Dachzelte machen schnell und einfach aus nahezu jedem Auto einen Wochenend-Camper. Wir verraten, wo man auch am Cyber Monday zum großen Finale der Black-Friday-Woche auf die Camping-Nachrüstung sparen kann!

Kann man in der Black-Friday-Woche auch beim Thema Camping sparen? Ja, das geht! Auch einige Dachzelte sind im Preis gesenkt – wenn auch nicht immer explizit wegen des Shopping-Spektakels. Wir verraten, wo es die Zelte zum Schlafen auf dem Autodach aktuell günstiger gibt – und ob sich die Rabatte wirklich lohnen.

Dachzelte am Cyber Monday: Hier lässt sich sparen

Dometic TRT120E

Mit bis zu 37 Prozent Rabatt hat das Dometic TRT120E aktuell das höchste Sparpotenzial unter den Dachzelten. Das isolierte Zwei-Personen-Zelt kommt mit einer fünf Zentimeter dicken Schaumstoff-Matratze und isolierten Wänden – und daher auch abseits des Sommers für hartgesottene Camper:innen tauglich. Das Highlight ist jedoch der Aufbau: Dank 12-V-Anschluss und fernbedienung entfaltet sich das Zelt in kurzer Zeit vollautomatisch auf dem Autodach. Das Sparangebot gilt jedoch nur für das Zelt in Blau. Wer das identische Modell in schickem Olivgrün bevorzugt, spart nur 17 Prozent auf den Normalpreis.

Berger CampLodge2

Ein günstiges Dachzelt der Fritz-Berger-Eigenmarke ist am Cyber Monday im Zuge der "Black Camping Week" nochmals günstiger! Das Berger CampLodge 2 kostet ganze 23 Prozent weniger und rutscht damit unter die 1000-Euro-Marke. Das Klappzelt für zwei mit einer Liegefläche von 212 x 120 cm kommt mit einer integrierten Akku-LED-Lampe im Inneren und wiegt 50 kg – und ist damit auch für viele Kompaktautos geeignet.

GentleTent GT Roof Miniaufblasbares Dachzelt

Wer auch mit dem Kleinswagen ins Campingabenteuer aufbrechen möchte, ist mit dem GentleTent GT Roof Mini gut beraten. Der Clou: Das Zelt ist aufblasbar. Das macht die Konstuktion natürlich besonders leicht. Nur 21 kg soll das gesamte Zeltmodul auf die Waage bringen. Ein einziges Ventil reicht zum Aufblasen aus, eine SUP-Elektropumpe mit 12-V-Antrieb ist im Set enthalten. Das Zwei-Personen-Dachzelt (200 x 110 cm) gibt es rund am Cyber Monday mit 14 Prozent Rabatt bei Fritz Berger.

Amazon-Alternative: Queedo Freedom Compact 1+

Wer auf Amazon auf der Suche nach einem Dachzelt ist, kann aktuell mit dem Queedo Freedom Compact 1+ für ein bis zwei Personen bis zu neun Prozent sparen. Das Softtop-Zelt mit Alu-Rahmen und PVC-Hülle wiegt samt Leiter leer 50 kg und ist damit für viele Pkw mit werkseitig montierter Dachreling (Dachlast beachten!) geeignet. Die Tragkraft liegt bei 200 kg.

