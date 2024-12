Der Cyber Monday hat offiziell begonnen – auch beim Autozubehör für Fahrradfans purzeln die Preise! Aktuell sind Fahrradträger für die Anhängerkupplung stark im Preis reduziert. Wir verraten, welche Angebote sich lohnen!

Wenn das Fahrrad nicht auf dem Dach(-Gepäckträger) mitkommt, fährt es halt auf der Anhängerkupplung mit! Nach dieser Devise setzen immer mehr Fahrradfans beim Transport ihres geliebten Zweirads auf einen Heckgepäckträger fürs Auto!

Gute Gründe dafür gibt es viele: Fahrradträger für die Anhängerkupplung kosten in der Anschaffung viel weniger als die fürs Dach und können auch von einer Person leicht beladen werden! Zudem man kann sich die Anschaffung eines teuren Grundträgers fürs Autodach, der außerdem oft nur auf das jeweilige Fahrzeugmodell passt, sparen (wie man eine Anhängerkupplung fürs Auto nachrüstet, hier). Wir haben eine Auswahl der besten Angebote zusammengestellt.

Fahrradträger-Angebote zum Cyber Monday: Die Top-Deals im Überblick:

Atera 022696 PKW Fahrradträger Strada E-Bike XL

Der universell einsetzbare Fahrradträger Strada E-Bike XL aus Stahl und Aluminium verfügt über einen Abklappmechanismus für leichten Zugang zum Kofferraum. Laut Herstellerangaben trägt er zwei E-Bikes 60 kg Zuladung sicher und ist speziell für Pedelecs konstruiert. Aktuell gibt es bei Amazon bis zu 36 Prozent Rabatt.



Atera 022684 PKW Fahrradträger Strada Sport 2

Nach einem ganz ähnlichen Prinzip konstruiert und vom selben Hersteller, aber mit 14, 9 kg eine ganze Nummer leichter kommt der Atera Fahrradträger Strada Sport 2 daher. Befestigt wird er per Schnellspannverschluss. Zur Blackweek ist er um satte 42 Prozent reduziert. Im Preis inbegriffen sind Radschalen mit Laufradschutz, gepolsterte Greifarme und eine Beleuchtungsanlage.



EUFAB 12010LAS Fahrradträger Poker-F

Nicht nur für Zocker: Der Poker-F von EUFAB ist ein echter Trumpf im Kampf um zusätzliche Transportmöglichkeiten fürs Fahrrad. Er besticht durch einfache Bedienung per Abklapphebel und ist auch für Fahrräder in Übergröße und mit Y-Rahmen mit bis 8,5 cm Durchmesser geeignet. Auf ihn gibt es in der Balckweek einen Nachlass von 39 Prozent.



Fischer Kupplungsfahrradträger Proline Evo 2

Für gleich drei Fahrrädern oder E-Bikes ist der Fischer Kupplungsfahrradträger Proline Evo 2 geeignet. Auf ihn wird aktuell 39 Prozent Rabatt gewährt. Er lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu lagern. Der Träger kann über ein Fußpedal abgeklappt werden. Das soll leichten Zugang zum Kofferraum ermöglichen. Und das sogar, dann, wenn die Fahrräder schon auf dem Träger befestigt sind!



Westfalia Bikelander

In einem horizontalen Design aus einem Guss kommt der Bikelander-Fahrradträger des Campingspezialisten Westfalia daher. Er ist derzeit um 37 Prozent reduziert. Dank einer hohen Tragfähigkeit von 60 kg transportiert er auch schwere E-Bikes problemlos. Moderne LED-Hybrid-Leuchten, die nach dem Plug-and-Play-Prinzip über einen 13-polige Stecker an die Pkw-Elektrik angeschlossen werden, sorgen für weithin sichtbare Beleuchtung und somit für Sicherheit während der Fahrt.



