In diesen Thule-Boxen stecken Rabatte

Die edlen Dachboxen von Thule verkaufen sich normalerweise ohne Preisnachlass. Im Augenblick gibt es aber Rabatte von bis zu 17 Prozent auf bestimmte Modelle. Selbst die Siegerin unseres Vergleichstests, die Thule Motion 3, ist zurzeit günstiger zu haben!

Kurz vor der Skisaison haben Dachboxen-Hersteller Hochkonjunktur. Und selbst Thule lockt mit Aktionspreisen, die dem Urlaubsbudget guttun. Sogar auf die Siegerin unseres großen Dachboxen-Tests, die Thule Motion 3, gibt es im Augenblick Rabatt. Da gilt es, schnell zu handeln!

Die beste Thule Dachbox zum reduzierten Preis

Im Format XXL steckt die Thule-Box 600 l weg

Thule Motion 3 XXL

Wer mehr Raum benötigt, kann die Thule Motion 3 auch im Großformat XXL ordern. Mit ihrem Nominalvolumen von 600 l eignet sie sich fast schon für mittlere Umzüge – vorausgesetzt, die Dachlast des Autos erlaubt es, die vollen 75 kg Zuladung zu nutzen. Mit einer Masse von 25 kg ist diese Box allerdings auch deutlich schwerer und sie nimmt mehr Raum ein, wenn man sie einlagert. Im Augenblick gewährt der Hersteller sechs Prozent Preisnachlass auf die Thule Motion 3 XXL. Eine nette Ersparnis, mit der man den Liftpass upgraden kann…

Thule Force XT M

Mit ihrem Nominalinhalt von 400 l geriert sich die Thule Force XT M als ausgezeichneter Kompromiss: nicht zu groß oder zu schwer für einen Kompaktwagen und trotzdem tauglich für Skier von einer Länge bis zu 1,60 m. Auch sie lässt sich von beiden Seiten beladen und profitiert vom simplen Befestigungssystem PowerClick. Der Zentralverschluss ist einfach mit nur einer Hand zu bedienen. Noch dazu ist sie im Augenblick um 17 Prozent heruntergesetzt und somit fast 100 Euro günstiger.

Thule Motion 3 Sport

In unserem Test hat die Thule Motion 3 eine fast makellose Leistung abgeliefert und wurde dementsprechend mit "Sehr gut" benotet. Sie ist wertig gemacht, leicht zu montieren, beidseitig beladbar und sitzt sicher am Träger. Im geprüften Format L schluckt sie auch Unmengen an Gepäck und sogar lange Skier. All das kann die Thule Motion 3 Sport ebenso gut, außer dass sie eben ein bisschen kürzer und schmaler ist und sich mit 300 l Volumen begnügt. Im Gegenzug ist sie dafür auch um fünf Kilogramm leichter und so noch einfacher zu montieren. Rabatte gibt es leider aktuell nicht.

Der Thule MultiLift für Dachboxen – fast schon unverzichtbar

Thule 572000 MultiLift

Sicher, Dachboxen bieten viel Platz. Allerdings nehmen sie auch beträchtlich Raum ein, wenn man sie gerade nicht nutzt. Der Thule 572000 MultiLift erleichtert den Umgang mit den sperrigen Boxen ungemein. Im besten Fall montiert man ihn an die Garagendecke über dem Auto. Mit soliden Seilen und Umlenkrollen lassen sich so bis zu 100 kg Last bequem heben und senken. Damit dürfen sogar die Skier außerhalb der Saison sauber aufgeräumt in der Box auf die nächsten Flocken warten. Ganz Pfiffige lassen selbst den Dachträger an der gelifteten Box, falls die Höhe der Garage dies erlaubt. Auch lässt sich so die Montage der Dachbox im Alleingang bewältigen. Der MultiLift ist damit der ideale Partner für alle Dachboxen und praktisch unverzichtbar. Im Moment ist er um elf Prozent preisreduziert.

