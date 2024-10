Citroën-Streitwagen Asterix & Obelix: Konzept

Für den neuen Film "Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte" hat Citroën einen "Streitwagen" designt.

Was, glauben Sie, haben Asterix und Citroën gemeinsam? Offensichtlich nur die Tatsache, dass sowohl die Comicserie als auch der Autohersteller Teil der französischen Geschichte sind. Einen Kontaktpunkt mehr gibt es jetzt aber und das ist Citroëns "Konzept-Streitwagen". Das Designteam hat ihn extra für den Film "Asterix & Obelix: Das Reich der Mitte" entworfen. Drei Monate wurde an dem Konzept gearbeitet. Und damit dieses dem Zeitgeist der fiktiven gallischen Welt um 50 vor Christus entspricht, trifft auf den "Konzeptwagen" auch jede Definition von "ursprünglich" zu. Samt Aufhängung aus Wildschweinmägen, von Glühwürmchen beleuchtete Scheinwerfer aus gallischen Helmen, Rädern aus recycelten Schilden, Karo-Polster-Sessel und angetrieben von zwei echten Pferdestärken. Ein Verweis zur Neuzeit besteht aber doch: den Streitwagen ziert das neue Citroën-Logo. Nur ist der Doppelwinkel in einem Oval zusätzlich mit den Flügeln des Asterix-Helms versehen. Citroën-Fans durfte aber noch eine optische Feinheit auffallen. Der Streitwagen lehnt sich von der Form an den ikonischen 2CV an. Praktisch ein Stück Zeitgeschichte in der Geschichte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Citroën-Konzept für "Asterix & Obelix im Reich der Mitte"