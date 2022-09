Citroën verordnet sich einen neuen Markenauftritt – dazu gehören ein überarbeitetes Markenlogo, aufgefrischte Schriftzüge sowie ein neuer Markenclaim!

Sichtbarste Veränderung des neuen Markenauftritts von Citroën ist das überarbeitete Doppelwinkel-Logo: Die zehnte Überarbeitung des Markenlogos seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1919 besinnt sich auf die Ursprünge des Autobauers. Das von Gründer André Citroën gewählte Logo, das im Sinne seines metallverarbeitenden Unternehmens zwei Winkelzähne darstellen soll, wurde neu interpretiert und soll das "Versprechen einer erschwinglichen und innovativen Mobilität" symbolisieren. Die nun breiteren und deutlicheren Winkel werden von einem ovalen Rahmen eingefasst. Außerdem arbeitet Citroën mit dem Kontrast von Weiß oder Grau als Grundlage und den zwei Farben "Monte Carlo Blue" sowie "Infra Red". Eine vereinfachte Farbpalette und neue Schriftzüge ergänzen das überarbeitete Markenlogo, das im September 2022 auf einem Konzeptfahrzeug sein Debüt feiert und mit neuen Citroën-Modellen schrittweise in die Serienfertigung gelangt. Zum neuen Markenauftritt gehört übrigens auch der neue Markenclaim – interessanterweise auf Englisch und nicht Französisch – "Nothing Moves Us Like Citroën" sowie ein verbessertes Einzelhandelskonzept "La Maison Citroën". Was sich bei den Autohändlern verändern soll, verriert Citroën in seiner Pressemitteilung nicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Citroën-News: Neues Logo ab September 2022