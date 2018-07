... 100 PS mehr als beim Serienfahrzeug und die drücken den optimierten AMG C 63 S in knappen 4,0 Sekunden auf Tachostand 100 km/h. Der Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel ...

Tuner Carlsson hat den Mercedes-AMG C 63 S umgebaut und präsentiert mit dem "CC63S Rivage" getauften Schmuckstück eine seiner stärksten Kreationen.

Veredler Carlsson führt ein neues Biest in die Manege, das bereits optisch deutlich macht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. CC63S Rivage nennt sich der Bolide selbstbewusst nach einer Kurve auf der legendären Ardennen-Rennstrecke Circuit de Spa-Fancorchamps. Und genauso selbstbewusst sieht er auch aus. Das charakteristische Aerodynamik-Kit verrät die Ambition des Autos als Rennsportler mit Straßenzulassung. Die neu gestaltete Frontschürze samt Spoilerlippe steuert ihren Teil für ein aggressives Äußeres hinzu. Eleganz gepaart mit Sportlichkeit dann auch im Innenraum. Die Sitzbezüge beispielsweise sehen sich in der Tradition des legendäre Karomusters des 300 SL. Der Blauton soll den Betrachter an den Mercedes-Flügeltürer oder das Uhlenhaut-Coupé erinnern. Dazu gibt es Nappaleder vom schottischen Hochlandrind sowie Alcantara-Spielereien als optisches Highlight. Auch am Motor hat sich einiges getan. Das leistungsgesteigerte Triebwerk entfacht nun 605 PS bei einem maximalen Drehmoment von 820 Newtonmeter. Das sind knapp 100 PS mehr als beim Serienfahrzeug und die drücken den optimierten AMG C 63 S in knappen 4,0 Sekunden auf Tachostand 100 km/h. Mehr zum Thema: Das kostet die Mercedes C-Klasse

AMG C 63 S: Carlsson macht (fast) alles neu