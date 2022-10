Die Sicht vernebelt, die Luft riecht nach heißem Gummi – das passiert, wenn man bei einem Burnout die Reifen qualmen lässt. Was Petrolheads meist erfreut, geht der Polizei eher gegen den Strich. In Australien hat die Dashcam eines Streifenwagens die Burnouts eines betrunkenen Lkw-Fahrers auf offener Straße dokumentiert. Der hatte wohl den Rückspiegel nicht im Blick. Was dann passiert, verrät das Video unten. Oben zeigt das Video, wie in Australien der Weltrekord im Massen-Burnout aufgestellt wurde. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Burnout vor der Polizei im ACTPolicing-Video:

